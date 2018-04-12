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На продажу выставили единственный в мире «30-летний» BMW M3
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На продажу выставили единственный в мире «30-летний» BMW M3 

Motor.ru 28 минут назад
Фото: Motor.ru
Лос-Анджелесский дилер Century West BMW выставил на продажу уникальный M3 в версии 30 Years American Edition. Автомобиль выпущен в единственном экземпляре в честь 30-летия присутствия модели на американском рынке. Спортседан оценили в 130 110 долларов — в два раза дороже базовой «Эмки».
Спецверсию BMW M3 30 Years American Edition представили на тюнинг-шоу SEMA в октябре прошлого года. От стандартной машины она отличается цветом кузова Frozen Red II, повторяющим оттенок машин 1980 годов, золотистыми колесными дисками (19-дюймовыми спереди и 20-дюймовыми сзади) и регулируемой подвеской.
Помимо этого, на седане установлена новая выхлопная система с титановым глушителем и заднее фиксированное антикрыло из углепластика.
Дополнительно спортседан укомплектован пакетом Competition (другие стабилизаторы, стойки, алгоритмы работы управляющей электроники и увеличенная отдача двигателя), карбон-керамическими тормозными дисками, стайлинг-пакетом M Performance и беспроводной зарядкой для смартфонов.
Интерьер особого M3 выполнен в цветах американского флага. Для отделки салона использовалась кожа, алькантара и углеродное волокно.
Под капотом BMW M3 30 Years American Edition установлена трехлитровая «турбошестерка» мощностью 430 лошадиных сил, совмещенная с «шестиступенчатой» механикой. С нуля до 100 километров в час спортседан способен разгоняться за четыре секунды.
В феврале текущего года BMW приняла решение досрочно прекратить производство седанов M3. Причиной называется несоответствие двигателя новым требованиям к выбросам вредных веществ и расходу топлива WLTP.
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