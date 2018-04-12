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«Альфа-Лизинг» стал официальным партнером программы Kia Leasing
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«Альфа-Лизинг» стал официальным партнером программы Kia Leasing 

Банки.ру 1 час назад
Фото: planet-today.ru
Компания «Альфа-Лизинг» вошла в список участников программы Kia Motors по оказанию услуг финансового лизинга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Участие в программе гарантирует самые выгодные условия по приобретению автомобилей марки Kia, подчеркивается в сообщении лизингодателя.
«Марка Kia входит в топ-тройку по популярности среди легковых автомобилей у наших клиентов. Мы рады, что благодаря участию в программе можем предложить клиентам самые лучшие условия финансирования. Kia Motors — наш стратегический партнер, вместе с которым мы готовы реализовывать самые амбициозные проекты», — комментирует директор по розничному бизнесу ГК «Альфа-Лизинг» Андрей Бадмаев.
Представитель автопроизводителя непосредственно контролирует работу партнеров программы, чтобы гарантировать прозрачность сделки и соответствие предлагаемых лизинговых продуктов требованиям клиентов, указывают в компании.
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