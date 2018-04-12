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Компания Ford демонстрирует новый GT
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Компания Ford демонстрирует новый GT 

Auto.Today 29 минут назад
Фото: Auto.Today
В честь 50-летнего юбилея победы GT-2 в Ле-Мане американская компания решила представить дорожный GT, в основе которого лежит гоночная версия.
В отличие от предшественника, новый Ford GT получил массу отличительных деталей. Яркий экстерьер и эффектные изгибы — не единственное преимущество автомобиля, поскольку достаточно сложная конструкция кузова обеспечивает максимальную прижимную силу. Тема автоспорта продолжается и внутри. Там присутствует множество элементов из углеродного волокна, а также информационно-развлекательная система и цифровая приборная панель. Под капотом Ford GT располагается 3,5-литровый EcoBoost V6 с турбонаддувом, обеспечивающий 647 лошадиных сил и 745 Нм крутящего момента. Общий вес транспортного средства составляет 1 385 килограмм. Отмечается, чтобы подробнее ознакомиться с автомобилем рекомендуется посмотреть следующий видеоролик.
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