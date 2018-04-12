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Раритетный BMW М3 выставлен на продажу
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Раритетный BMW М3 выставлен на продажу 

Car.ru 28 минут назад
Фото: Car.ru
В США предлагают приобрести экземпляр автомобиля BMW M3.
У машины почтенный возраст — 30 лет.
Винтажный BMW был показан совсем недавно на SEMA. В самом деле, спортивный седан заслуживает того, чтобы привлечь к нему внимание. Это один экземпляр, выделяющийся своей расцветкой и деталями кузова.
Прежде всего, обращают на себя внимание колесные диски. Даже для тридцатилетнего раритета колеса в 19-20 дюймов выглядят внушительно.
Первоначально автомобиль предлагали к продаже в Лас-Вегасе. Тогда цена была установлена на уровне 129 тысяч долларов. Заметьте, что это в 2 раза выше стоимости BMW M3 стандартной комплектации того периода времени.
Сейчас же BMW M3 можно приобрести за 130 тысяч. В эту сумму входит механическая коробка передач в 6 ступеней, а также набор необходимых аксессуаров.
Также обращает на себя внимание цветовая гамма салона, которая соответствует национальному флагу США. Ко всему этому добавляется крыша из углеводородных материалов.
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