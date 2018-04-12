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Сервис каршеринга ANYTIME снизил тарифы и требования к водительскому стажу
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Сервис каршеринга ANYTIME снизил тарифы и требования к водительскому стажу 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
Каршеринг ANYTIME, предлагающий автомобили в аренду на территории Москвы и ближнего Подмосковья, объявляет о снижении поминутных тарифов. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.
Новые тарифы уже действуют во всей зоне покрытия ANYTIME и составляют 9 руб/мин для Renault Kaptur и Skoda Octavia, 11 руб/минута для Nissan QASHQAI; 13 руб/мин для Audi A3 и для Audi Q3. Таким образом, снижение тарифов по всему парку автомобилей ANYTIME составило от 1 до 5 руб/мин.
Кроме того, оператор снизил требования к водительскому стажу: для Skoda Octavia, Nissan QASHQAI, Kia, Renault Kaptur теперь это 1 год, то есть сервис стал доступен 19-летним автолюбителям. Для Audi A3, Audi Q3 минимальный водительский стаж 2 года, минимальный возраст водителя 21 год.
«Будучи первым московским каршерингом, мы стараемся быть первыми во всем, — говорит Юлия Баймлер, Управляющий директор ЭНИТАЙМ — Проводим гибкую ценовую политику и стараемся чутко реагировать на меняющиеся тенденции рынка и всегда действуем в интересах наших клиентов — как действующих, так и потенциальных. В этом полугодии ANYTIME сделал несколько важных шагов навстречу своим пользователям, и снижение тарифов и порога минимального стажа лишь одно из них. Об остальных мы объявим в самое ближайшее время».
Каршеринг ANYTIME был запущен в 2012 году. Автопарк компании состоит из машин Kia Rio, Renault Kaptur, Hyundai Solaris, в стандартном режиме и автомобилей Audi A3, Audi Q3, Skoda Octavia, Nissan QASHQAI в режиме премиум. ANYTIME является единственным московским каршерингом, предоставляющим в аренду автомобили Renault Kangoo, пригодные для перевозки небольших грузов.
Уточняется, что автомобилями каршеринга Anytime можно пользоваться в Москве и выезжать за город в пределах 200 километров от МКАД, а завершать аренду можно только в разрешенных зонах (точный список и границы зон можно посмотреть на сайте сервиса).
Средняя тарификация (в зависимости от того, планируется ли парковка автомобиля или нет): Ожидание: 1,5-2 руб. /мин, Аренда: 8-9 руб. /мин.
Напомним, каршеринг (от англ. carsharing) — это сервис кратковременной аренды автомобиля с поминутной тарификацией. Обычно ее используют для коротких поездок по городу. В Москве каршеринг стартовал осенью 2015 года. За это время его участниками стали пять операторов: Anytimecar, «Делимобиль», BelkaCar, Car5 и Youdrive.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение Сервис каршеринга ANYTIME снизил тарифы и требования к водительскому стажу появились сначала на Москва Меняется.
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