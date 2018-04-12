Сервис каршеринга ANYTIME снизил тарифы и требования к водительскому стажу

Каршеринг ANYTIME, предлагающий автомобили в аренду на территории Москвы и ближнего Подмосковья, объявляет о снижении поминутных тарифов. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.

Кроме того, оператор снизил требования к водительскому стажу: для Skoda Octavia, Nissan QASHQAI, Kia , Renault Kaptur теперь это 1 год, то есть сервис стал доступен 19-летним автолюбителям. Для Audi A3, Audi Q3 минимальный водительский стаж 2 года, минимальный возраст водителя 21 год.

«Будучи первым московским каршерингом, мы стараемся быть первыми во всем, — говорит Юлия Баймлер, Управляющий директор ЭНИТАЙМ — Проводим гибкую ценовую политику и стараемся чутко реагировать на меняющиеся тенденции рынка и всегда действуем в интересах наших клиентов — как действующих, так и потенциальных. В этом полугодии ANYTIME сделал несколько важных шагов навстречу своим пользователям, и снижение тарифов и порога минимального стажа лишь одно из них. Об остальных мы объявим в самое ближайшее время».

Каршеринг ANYTIME был запущен в 2012 году. Автопарк компании состоит из машин Kia Rio , Renault Kaptur, Hyundai Solaris, в стандартном режиме и автомобилей Audi A3, Audi Q3, Skoda Octavia, Nissan QASHQAI в режиме премиум. ANYTIME является единственным московским каршерингом, предоставляющим в аренду автомобили Renault Kangoo , пригодные для перевозки небольших грузов.

Уточняется, что автомобилями каршеринга Anytime можно пользоваться в Москве и выезжать за город в пределах 200 километров от МКАД, а завершать аренду можно только в разрешенных зонах (точный список и границы зон можно посмотреть на сайте сервиса).

Средняя тарификация (в зависимости от того, планируется ли парковка автомобиля или нет): Ожидание: 1,5-2 руб. /мин, Аренда: 8-9 руб. /мин.

Напомним, каршеринг (от англ. carsharing) — это сервис кратковременной аренды автомобиля с поминутной тарификацией. Обычно ее используют для коротких поездок по городу. В Москве каршеринг стартовал осенью 2015 года. За это время его участниками стали пять операторов: Anytimecar, «Делимобиль», BelkaCar, Car5 и Youdrive.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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