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Шеф-дизайнер Hyundai пообещал перестать делать скучные машины
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Шеф-дизайнер Hyundai пообещал перестать делать скучные машины 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Шеф-дизайнер Hyundai Люк Донкервольке назвал текущий подход корейского производителя по использованию единой стилистики для всего модельно ряда «скучным». В интервью изданию Motoring, топ-менеджер заявил, что сегодняшним машинам не хватает индивидуальности и он готов это исправить.
В будущем, по словам Донкервольке, его команда создаст автомобили, дизайн которых будет учитывать специфику сегмента. Первые модели Hyundai, демонстрирующие совершенно иной подход к стилистике, представят в конце этого или начале следующего года.
Что касается бренда Genesis, принадлежащего Hyundai, то эволюционировать «язык дизайна» марки будет более последовательно и сдержанно. В его основу лягут идеи, заложенные концептуальным электрокупе Essentia. «В Genesis не должно быть вульгарности, чрезмерности и „громкости“, — говорит Донкервольке, упрекая за это конкурентов: Lexus и Infiniti.
Дизайн-концепцию будущих моделей премиальной марки Донкервольке описывает как „красоту пустоты“ или красоту белого пространства. Такой подход должен ассоциироваться со спокойствием и безмятежностью. Помимо этого, обязательным атрибутом автомобилей Genesis станут традиционные элементы корейского дизайна. Однако не уточняется какие именно.
По словам Донкервольке, уже ведется работа по расширению модельного ряда Genesis. В линейке марки должны появиться три седана, два кроссовера, купе и электромобиль.
Люк Донкервольке стал шеф-дизайнером Hyundai в 2016 году. До этого он работал в Bentley, Audi, Seat и Lamborghini. Среди его работ — разработка внешнего вида Lamborghini Murcielago и Gallardo.
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