Шеф-дизайнер Hyundai пообещал перестать делать скучные машины

Шеф-дизайнер Hyundai Люк Донкервольке назвал текущий подход корейского производителя по использованию единой стилистики для всего модельно ряда «скучным». В интервью изданию Motoring, топ-менеджер заявил, что сегодняшним машинам не хватает индивидуальности и он готов это исправить.

В будущем, по словам Донкервольке, его команда создаст автомобили, дизайн которых будет учитывать специфику сегмента. Первые модели Hyundai, демонстрирующие совершенно иной подход к стилистике, представят в конце этого или начале следующего года.

Что касается бренда Genesis, принадлежащего Hyundai, то эволюционировать «язык дизайна» марки будет более последовательно и сдержанно. В его основу лягут идеи, заложенные концептуальным электрокупе Essentia. «В Genesis не должно быть вульгарности, чрезмерности и „громкости“, — говорит Донкервольке, упрекая за это конкурентов: Lexus и Infiniti.

Дизайн-концепцию будущих моделей премиальной марки Донкервольке описывает как „красоту пустоты“ или красоту белого пространства. Такой подход должен ассоциироваться со спокойствием и безмятежностью. Помимо этого, обязательным атрибутом автомобилей Genesis станут традиционные элементы корейского дизайна. Однако не уточняется какие именно.

По словам Донкервольке, уже ведется работа по расширению модельного ряда Genesis. В линейке марки должны появиться три седана, два кроссовера, купе и электромобиль.