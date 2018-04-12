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Британо-китайская марка MG подготовила для Пекина «турбокроссовер»
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Британо-китайская марка MG подготовила для Пекина «турбокроссовер» 

Motor.ru 53 минуты назад
Фото: Motor.ru
Британская марка MG, принадлежащая китайскому автоконцерну SAIC, представит на автосалоне в Пекине концептуальный кроссовер X-Motion. Новинка послужит основой для серийной модели, продажи которой в Китае начнутся через год. На тизере, распространенном производителем, видно, что машина будет выполнена в стилистике прототипа E-Motion.
По предварительной информации, технически X-Motion будет повторять другую модель концерна SAIC — внедорожник Roewe RX8. От него концепт-кар получит платформу IS (Intelligent SUV) и силовой агрегат.
Последний — двухлитровая «турбочетверка», отдача которой составляет 224 лошадиных силы и 360 Нм крутящего момента. Она работает в паре с шестидиапазонным «автоматом».
Первый вседорожник MG — компактный GTS — дебютировал в 2014 году. Модель построили на модульной платформе, разработанной совместное с SAIC, и оснастили 2,0-литровым турбомотором мощностью 220 лошадиных сил (349 Нм).
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