MG X-motion: предвестник нового флагманcкого внедорожника

Принадлежащая концерну SAIC марка анонсировала новую модель.

Бренд MG распространил тизеры нового концептуального вседорожника, получившего имя X-motion. Мировая премьера прототипа состоится на Пекинском автосалоне, который откроется 25 апреля текущего года. Подробностей о «начинке» новинки пока нет. Скорее всего, концепт получит либо гибридную, либо полностью электрическую установку.

Ожидается, что серийная модель с дизайном по мотивам X-motion появится через год-два. Причем, как предполагают некоторые китайские СМИ, товарную машину могут построить на базе рамного внедорожника Roewe RX8, который, в свою очередь, базируется на модели Maxus D90. Ну и, наконец, «девяностый» построен на базе пикапа Maxus T60. Все три бренда — MG, Roewe и Maxus — принадлежат концерну SAIC.

В том случае, если предположения окажутся верны, то, как и RX8 и D90, серийное воплощение X-motion получит шасси с передней двухрычажкой и задним неразрезным мостом, бензиновый турбодвигатель 2.0 мощностью 224 л.с. (360 Нм) и шестиступенчатый «автомат». Привод — задний или полный.

Напомним, на данный момент в линейку MG входят два кроссовера — GS и ZS. Первый в Китае продают с бензиновыми турбомоторами 1.5 (169 л.с.) и 2.0 (220 л.с.), трансмиссии — шестиступенчатая «механика», шести— или семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением, привод — передний или полный. Переднеприводный «паркетник» MG ZS на рынке Поднебесной представлен с четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 (120 л.с.) и «турботройкой» 1.0, с 5КВП, 4АКП или 6АКП.

Оба кроссовера MG доступны и на исторической родине марки — в Великобритании, так что серийная версия X-motion тоже наверняка появится на британском рынке.

В прошлом году MG представила другой концепт — электрическое купе E-motion. «Двухдверка» также встанет на конвейер. Предполагается, что в серию купе отправят в 2020 году.

По материалам: www.kolesa.ru