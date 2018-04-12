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Mitsubishi начал работать в две смены на заводе в Калуге
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Mitsubishi начал работать в две смены на заводе в Калуге 

Rambler News Service 1 час назад
Автоконцерн Mitsubishi запустил вторую смену на заводе в Калуге, сообщил официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России — компания «ММС Рус».
Впервые о расширении производства было объявлено в сентябре прошлого года во время визита в Москву главного исполнительного директора ММС Осаму Масуко.
Mitsubishi Motors в конце прошлого года возобновил локальную сборку модели Pajero Sport с дизельным двигателем. В марте 2018 была запущена вторая смена.
Завод совместного предприятия Mitsubishi с PSA Group «ПСМА Рус» расположен в 180 км от Москвы, в г. Калуга, мощностью 125 тыс. автомобилей в год. В настоящий момент на заводе производится сборка моделей Mitsubishi Outlander и Pajero Sport в режиме полного цикла (CKD).
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