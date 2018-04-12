Toyota выпустила бедную версию внедорожника Land Cruiser Prado

Такой «крузак» в России официально не купить, да и само его существование наверняка вызовет у аудитории непонимание. Вместо роскоши — спартанский интерьер. Позади передних тканевых установлена кресел перегородка с сеткой, а за ней… ничего. Заднего дивана нет, пространство организовано для перевозки грузов. Задних стекол тоже нет — на их месте заглушки, которые, ясное дело, не опускаются. Колесные диски стальные, 17-дюймовые, оптика никакая не ксеноновая, а галогеновая.

Но вот, что действительно интересно — коммерческий Prado доступен не только с пятидверным кузовом, но и в формате трехдверки-"коротыша" с объемом отсека, равным 1584 л и грузоподъемностью в 593 кг. Для сравнения, у пятидверной модификации эти параметры 2216 л и 756 кг соответственно. Двигатель один — 2,8-литровый турбодизель D-4D, развивающий 180 л.с. и 450 Нм у длиннобазной версии, либо 420 Нм у укороченной.