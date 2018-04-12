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Компания Mercedes анонсировала выпуск ожидаемого AMG A35
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Компания Mercedes анонсировала выпуск ожидаемого AMG A35 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Новый Mercedes-AMG A35 вскоре будет представлен широкой публике.
Некоторые детали известны уже сейчас.
Например, по замыслам разработчиков A35 должен стать тем звеном, который свяжет между собой A45 и других представителей линейки Mercedes А-класса.
Кроме того ожидается, что автомобиль составит достойную конкуренцию Audi S3.
Поколение A35 будет выпущено в форме седана и хэтчбека. По некоторым слухам из достоверных источников, мотор автомобиля будет иметь мощность приблизительно в 300 лошадиных сил.
Однако все это еще надлежит проверить. Все точки над «и» будут расставлены во время официального дебюта. Он может состояться во второй половине 2018 года в Париже или чуть позже в Лос-Анджелесе.
Что касается мотора, то по прогнозам на Mercedes-AMG A35 будет установлен двигатель объемом в 2 литра с примерной мощностью в 335 лошадиных сил. Не исключено и появление гибридного варианта, поддерживающего все четыре колеса на полном приводе.
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