Компания Mercedes анонсировала выпуск ожидаемого AMG A35

Новый Mercedes-AMG A35 вскоре будет представлен широкой публике.

Некоторые детали известны уже сейчас.

Например, по замыслам разработчиков A35 должен стать тем звеном, который свяжет между собой A45 и других представителей линейки Mercedes А-класса.

Кроме того ожидается, что автомобиль составит достойную конкуренцию Audi S3.

Поколение A35 будет выпущено в форме седана и хэтчбека. По некоторым слухам из достоверных источников, мотор автомобиля будет иметь мощность приблизительно в 300 лошадиных сил.

Однако все это еще надлежит проверить. Все точки над «и» будут расставлены во время официального дебюта. Он может состояться во второй половине 2018 года в Париже или чуть позже в Лос-Анджелесе.

Что касается мотора, то по прогнозам на Mercedes-AMG A35 будет установлен двигатель объемом в 2 литра с примерной мощностью в 335 лошадиных сил. Не исключено и появление гибридного варианта, поддерживающего все четыре колеса на полном приводе.