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Volkswagen Lavida Plus дебютирует с новой платформой
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Volkswagen Lavida Plus дебютирует с новой платформой 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Немецкий производитель представляет новое поколение Lavida под названием Plus, которое по размерам напоминает Passat.
За счет изменения платформы — перехода с PQ34 к MQB (Modularer Querbaukasten) — длина транспортного средства увеличилась на 65 миллиметров и колесная база — на 78 миллиметров. Внутри тоже произошло достаточно обновлений. Теперь в салоне присутствуют сенсорная информационно-развлекательна система, двухзонный климат-контроль, многофункциональное рулевое колесо и совершенно иная обивка из кожи. Клиентам предложат несколько вариантов комплектации, предоставляющие больше возможностей и функционала.
По словам CarNewsChina, новинка от Volkswagen будет иметь три бензиновых двигателя. В линейку войдет 1,5-литровый агрегат, производящий 116 лошадиных сил, 1,2-литровый мотор, обеспечивающий 116 лошадиных сил, а также 1,4-литровый вариант с турбонаддувом мощностью 150 лошадиных сил. В зависимости от комплектации двигатели соединят с пятиступенчатой механической коробкой передач или шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
Официальная премьера Volkswagen Lavida Plus состоится в рамках Пекинского автосалона 2018 года. Спустя несколько месяцев автомобиль поступит в продажу с минимальной ценой в 15 850 долларов США.
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