Volkswagen Lavida Plus дебютирует с новой платформой

Немецкий производитель представляет новое поколение Lavida под названием Plus, которое по размерам напоминает Passat.

За счет изменения платформы — перехода с PQ34 к MQB (Modularer Querbaukasten) — длина транспортного средства увеличилась на 65 миллиметров и колесная база — на 78 миллиметров. Внутри тоже произошло достаточно обновлений. Теперь в салоне присутствуют сенсорная информационно-развлекательна система, двухзонный климат-контроль, многофункциональное рулевое колесо и совершенно иная обивка из кожи. Клиентам предложат несколько вариантов комплектации, предоставляющие больше возможностей и функционала.

По словам CarNewsChina, новинка от Volkswagen будет иметь три бензиновых двигателя. В линейку войдет 1,5-литровый агрегат, производящий 116 лошадиных сил, 1,2-литровый мотор, обеспечивающий 116 лошадиных сил, а также 1,4-литровый вариант с турбонаддувом мощностью 150 лошадиных сил. В зависимости от комплектации двигатели соединят с пятиступенчатой механической коробкой передач или шестиступенчатой автоматической коробкой передач.