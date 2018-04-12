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Mazda отправит в ремонт 20 тысяч российских CX-5
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Mazda отправит в ремонт 20 тысяч российских CX-5 

Motor.ru 30 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Mazda объявила об отзыве на российском рынке 20 030 кроссоверов CX-5. Как говорится в сообщении «Росстандарта», под действие сервисной акции подпадают автомобили, проданные с ноября 2012-го по сентябрь 2015 года и оснащенные стояночным тормозом с тросовым приводом.
У отзываемых автомобилей обнаружена недостаточная герметичность чехла заднего тормозного суппорта, из-за чего детали механизма могут подвергаться коррозии. В связи с этим снизится усилие стояночного тормоза.
На сервисе проверят тормозные суппорты, заменят защитные чехлы, а при необходимости, в случае обнаружения коррозии, поменяют и сами механизмы. Все работы будут проведены бесплатно.
Узнать о том, подпадает ли конкретный автомобиль под отзыв, можно по списку VIN-номеров, опубликованному на сайте «Росстандарта».
В феврале по такой же причине Mazda отозвала седаны Mazda6. Тогда на сервис отправились 1758 автомобилей, которые были проданы с 2012-го по 2015 год.
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