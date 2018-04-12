В Toyota рассказали о новых спортивных автомобилях GR

Toyota анонсировала выпуск спортивной линейки.

В нее войдут несколько представителей с разным уровнем комплектации.

Все автомобили будут сопровождаться индексом «GR». Презентация первого из них состоялась еще в конце минувшего года. На данный момент известно, что линейка будет иметь пока три уровня.

Вершину будет замыкать представитель с обозначением GRMN. Под ним позиционируется обновленный Yaris.

В будущем не исключено, что модельный ряд будет расширяться. Вероятнее всего, его пополнит Corolla Hatchback вместе с близнецом от Auris. Однако все находится пока на стадии планирования.

Индекс GR, что расшифровывается как Gazoo Racing может получить широкое распространение в Австралии. Менеджеры Toyota рассматривают данный рынок в качестве перспективного.

Если говорить о технических деталях, то на всем семействе автомобилей будет установлен двигатель в 209 лошадиных сил. К нему добавятся спортивные составляющие кузова, улучшенные подвеска и тормозная система.