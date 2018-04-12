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В Toyota рассказали о новых спортивных автомобилях GR
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В Toyota рассказали о новых спортивных автомобилях GR 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Toyota анонсировала выпуск спортивной линейки.
В нее войдут несколько представителей с разным уровнем комплектации.
Все автомобили будут сопровождаться индексом «GR». Презентация первого из них состоялась еще в конце минувшего года. На данный момент известно, что линейка будет иметь пока три уровня.
Вершину будет замыкать представитель с обозначением GRMN. Под ним позиционируется обновленный Yaris.
В будущем не исключено, что модельный ряд будет расширяться. Вероятнее всего, его пополнит Corolla Hatchback вместе с близнецом от Auris. Однако все находится пока на стадии планирования.
Индекс GR, что расшифровывается как Gazoo Racing может получить широкое распространение в Австралии. Менеджеры Toyota рассматривают данный рынок в качестве перспективного.
Если говорить о технических деталях, то на всем семействе автомобилей будет установлен двигатель в 209 лошадиных сил. К нему добавятся спортивные составляющие кузова, улучшенные подвеска и тормозная система.
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