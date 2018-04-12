Пикап Chevrolet Colorado ZR2 Bison запустят в серийное производство

Компания Chevrolet с American Expedition Vehicles решили объединить усилия для создания концептуальной модели Colorado ZR2, которая была представлена на выставке SEMA в прошлом году.

Как стало известно, производственная версия получит название Colorado ZR2 Bison и будет практически «идентичная концептуальному транспортному средству с некоторыми незначительными отличиями». Официальные представители американской марки отказались подтверждать информацию, но похоже новинку оснастят колесными дисками AEV beadlock, 35-дюймовыми шинами BF Goodrich KM2 Mud-Terrain, дополнительными светодиодными фонарями, а также лебедкой Warn и встроенным воздушным компрессором. Помимо этого, Chevrolet установила пересмотренную подвеску и дополнила Colorado ZR2 Bison 3,6-литровым двигателем V6, обеспечивающий 308 лошадиных сил и 373 Нм крутящего момента. Это достаточно неплохие показатели, учитывая, что 2,8-литровый дизельный двигатель Duramax, установленный в концепции, производил 186 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Ожидается, что пикап в ближайшем будущем появится в салонах и получит достаточно высокую стоимость (базовый Colorado стартует от 40 995 долларов).