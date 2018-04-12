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Daimler приоткрыл завесу над своей историей
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Daimler приоткрыл завесу над своей историей 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
В Daimler рассказали о переломных событиях, которыми ознаменовался для корпорации конец 50-х годов прошлого столетия.
Экскурс можно начать с далекого 1938 года. Тогда Mercedes W125 достиг невиданный по тем временам рекорд скорости — в 432, 7 километров в час. Причем, это достижение было поставлено на магистрали, предназначенной для широкого использования.
Двадцатью годами позже начались переговоры между Daimler-Benz и немецким Auto Union (нынешняя Audi) относительно слияния. Вскоре сделка была закрыта, и к Daimler перешло 88 процентов акций Auto Union.
В 1959 году было приято решение приобрести еще 12% акций. Тем самым, начиная с 1960 года Auto Union превратилась полностью в дочернюю компанию Daimler.
После второй мировой войны конвейера вышел первый «мирный» Audi Premiere с четырехтактным двигателем. С начала 1965 года Auto Union перешла под влияние Volkswagen Group. Начиная с 1985 года, компания получила название Audi AG. Так ее упоминают и до сих пор.
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