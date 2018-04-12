Daimler приоткрыл завесу над своей историей

Daimler рассказали о переломных событиях, которыми ознаменовался для корпорации конец 50-х годов прошлого столетия.

Экскурс можно начать с далекого 1938 года. Тогда Mercedes W125 достиг невиданный по тем временам рекорд скорости — в 432, 7 километров в час. Причем, это достижение было поставлено на магистрали, предназначенной для широкого использования.

Двадцатью годами позже начались переговоры между Daimler-Benz и немецким Auto Union (нынешняя Audi ) относительно слияния. Вскоре сделка была закрыта, и к Daimler перешло 88 процентов акций Auto Union.

В 1959 году было приято решение приобрести еще 12% акций. Тем самым, начиная с 1960 года Auto Union превратилась полностью в дочернюю компанию Daimler.