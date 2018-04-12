Ещё
Злой седан Jaguar XE SVR, похоже, никогда не появится
Далее:
Читайте также:
Ещё

Злой седан Jaguar XE SVR, похоже, никогда не появится 

Auto.Today 41 минуту назад
Фото: Auto.Today
По словам старшего менеджера SVO Дункана Смита, подразделение хочет создавать транспортные средства, которые будут в значительной степени отличаться от моделей BMW M и Mercedes-AMG, а это означает, что производитель адаптирует автомобили в зависимости от пожеланий заказчиков. Отмечается, разработкой суперседана XE SV Project 8 занималось подразделение Special Vehicle Operations (SVO).
Роскошный Jaguar XE SV Project 8 — автомобиль, оснащенный самым мощным двигателем от Jaguar — 5,0-литровым агрегатом V8 с наддувом, способным производить 600 лошадиных сил. Благодаря сочетанию восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системы полного привода седан может разгоняться от нуля до первой сотни за 3,3 секунды, а также достигать предельной скорости в 322 километра в час. Единственным неприятным моментом является то, что Project 8 имеет ограниченный тираж — всего 300 единиц, причем все они уже раскуплены.
Ранее появилась информация, что компания планирует реализовать «заряженную» версию Jaguar XE, а именно — SVR, которая расположится между моделями XE SV Project 8 и XE S. Однако официальные представители опровергли подобные слухи, тем самым показали, что XE S останется самой мощной версией седана. Напоминаем, в качестве оснащения для последнего используется 3,0-литровый двигатель с наддувом, производящий 340 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента, который позволяет модели разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 5,1 секунды.
Auto.Today: последние новости
Новый BMW X7 замечен с минимальным количеством камуфляжа Subaru представил видео с новым Forester в главной роли Пикап Chevrolet Colorado ZR2 Bison запустят в серийное производство
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД51
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве7
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Казахстан закрыл границу с Россией81
«Тихая паника»: как подорожают автомобили2
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение