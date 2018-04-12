Злой седан Jaguar XE SVR, похоже, никогда не появится

По словам старшего менеджера SVO Дункана Смита, подразделение хочет создавать транспортные средства, которые будут в значительной степени отличаться от моделей BMW M и Mercedes-AMG, а это означает, что производитель адаптирует автомобили в зависимости от пожеланий заказчиков. Отмечается, разработкой суперседана XE SV Project 8 занималось подразделение Special Vehicle Operations (SVO).

Роскошный Jaguar XE SV Project 8 — автомобиль, оснащенный самым мощным двигателем от Jaguar — 5,0-литровым агрегатом V8 с наддувом, способным производить 600 лошадиных сил. Благодаря сочетанию восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системы полного привода седан может разгоняться от нуля до первой сотни за 3,3 секунды, а также достигать предельной скорости в 322 километра в час. Единственным неприятным моментом является то, что Project 8 имеет ограниченный тираж — всего 300 единиц, причем все они уже раскуплены.

Ранее появилась информация, что компания планирует реализовать «заряженную» версию Jaguar XE, а именно — SVR, которая расположится между моделями XE SV Project 8 и XE S. Однако официальные представители опровергли подобные слухи, тем самым показали, что XE S останется самой мощной версией седана. Напоминаем, в качестве оснащения для последнего используется 3,0-литровый двигатель с наддувом, производящий 340 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента, который позволяет модели разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 5,1 секунды.