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Volkswagen работает над созданием шикарного пикапа Atlas Tanoak
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Volkswagen работает над созданием шикарного пикапа Atlas Tanoak 

Car.ru 24 минуты назад
Фото: Car.ru
Сейчас идет проработка модели VW Atlas Tanoak.
Правда, о времени появления ее в продаже говорить еще рано.
Впервые все желающие могли познакомиться с прообразом VW Atlas Tanoak на минувшем автосалоне в Нью-Йорке. Однако в продаже автомобиль может появиться еще не скоро.
В немецкой компании отмечают, что пикапы это чисто американский сегмент рынка. И чтобы завоевать на нем свою нишу, следует предложить нечто особенное. Над этим как раз и размышляют в Volkswagen.
Предполагается, что за основу будет взята платформа от кроссовера Atlas. К ней будут добавлены некоторые выделяющиеся детали.
В их число входит массивная решетка радиатора и отверстия на нижнем бампере. Решетка также снабжена светодиодными полосами, имеющими практический смысл. Так будет легче идентифицировать автомобиль в темноте.
Внутри панель приборов полностью цифровая и управляется сенсорами. Это общая черта для всех автомобилей последнего поколения. Что же касается мотора, то на фургоне хотят установить установку V6 с объемом 3.6 литра. Она будет передавать усилия на полный привод.
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