Volkswagen работает над созданием шикарного пикапа Atlas Tanoak

Сейчас идет проработка модели VW Atlas Tanoak.

Правда, о времени появления ее в продаже говорить еще рано.

Впервые все желающие могли познакомиться с прообразом VW Atlas Tanoak на минувшем автосалоне в Нью-Йорке. Однако в продаже автомобиль может появиться еще не скоро.

В немецкой компании отмечают, что пикапы это чисто американский сегмент рынка. И чтобы завоевать на нем свою нишу, следует предложить нечто особенное. Над этим как раз и размышляют в Volkswagen.

Предполагается, что за основу будет взята платформа от кроссовера Atlas. К ней будут добавлены некоторые выделяющиеся детали.

В их число входит массивная решетка радиатора и отверстия на нижнем бампере. Решетка также снабжена светодиодными полосами, имеющими практический смысл. Так будет легче идентифицировать автомобиль в темноте.

Внутри панель приборов полностью цифровая и управляется сенсорами. Это общая черта для всех автомобилей последнего поколения. Что же касается мотора, то на фургоне хотят установить установку V6 с объемом 3.6 литра. Она будет передавать усилия на полный привод.