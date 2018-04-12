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Chevrolet анонсировал новый электромобиль к 2025 году
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Chevrolet анонсировал новый электромобиль к 2025 году 

Car.ru 59 минут назад
Фото: Car.ru
Обновленный Chevrolet Bolt должен появиться на дорогах уже к 2025 году.
Некоторые его технические характеристики известны уже сейчас.
Например, на автомобиле будет установлена достаточно мощная аккумуляторная батарея. Ее заряда должно хватить для того, чтобы машина мгла проехать 400 километров.
Напомним, что нынешний вариант способен держать батарею на 238 миль. При этом цена за базовую комплектацию составляет 36 620 долларов.
Не исключено, что к 2025 году стоимость может быть значительно ниже и составить 20 тысяч USD. Это не удивительно, поскольку к тому времени электромобили уже будут широко распространены.
Также известно, что на основе Bolt разрабатываются еще две модели электромобилей от Chevrolet. Одной из них может стать кроссовер.
В отдаленном будущем планируется запуск еще 11 электромобилей. В их число войдет и Cruise AV. Все автомобили будут использовать принципиально новую платформу, которая ляжет в основу транспорта на электрической тяге.
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