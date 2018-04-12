Универсалы «Лада Веста» прошли испытание 3500-километровым маршрутом по Казахстану

10 апреля в Алматы завершился автопробег «Скажи жизни ДА!», в рамках которого журналисты подвергали новейшие универсалы " Лада Веста " всевозможным испытаниям. И поделились с нами тем, как автомобили преодолели маршрут.

Выехав 2 апреля из Усть-Каменогорска, два автомобиля двинулись в путь через Павлодар, Астану, Караганду, Шымкент, чтобы 9 апреля финишировать в Алматы, а на следующий день торжественно открыть старт продаж универсалов «Лада», собранных на усть-каменогорском предприятии «Азия Авто». В составе экипажей — журналисты Виталий Архиреев и Иннокентий Кишкурно, видеограф Игорь Макаров и фотограф Владимир Миро.

Все участники путешествия провели достаточно времени за рулём обеих машин, ежедневно отчитываясь о преодолённом участке маршрута с интернет-аудиторией. Одним из автомобилей проекта был универсал «Веста SW» в цвете «Карфаген» с двигателем объёмом 1,8 литра и мощностью 122 л. с., этот мотор сагрегатирован с роботизированной коробкой АМТ. Второй автомобиль — это «Веста SW Кросс» в фирменном цвете «Марс» с увеличенным до 203 мм клиренсом (у стандартного универсала он составляет 178 мм), 122-сильным двигателем и пятиступенчатой механической трансмиссией.

"Автомобили показали себя должным образом, но, честно говоря, другого ожидать и не стоило: универсал — это очень эмоциональный внешне автомобиль, но по сути он не отличается от седана, если, конечно, не брать в расчёт расширенную утилитарную функцию. Ошибки, встречавшиеся на ранних «Вестах», исправлены, так что универсал — это хороший шаг вперёд", — отметил руководитель проекта Виталий Архиреев. «Казахстан — удивительная страна, живущая просторами. Нас поразило то, что за пару дней можно приехать из зимы в лето, подняться в горы — и снова оказаться в зиме. Здесь живут люди с очень разными характерами, ментальностью, укладом, но все, кто нам встречался, были гостеприимны и доброжелательны. Мы обязательно устроим ещё одно путешествие по этой стране, на этот раз более продолжительное и амбициозное», — подчеркнул В. Архиреев.

Ранее сообщалось, что в рамках пробега автомобили без проблем преодолели знаменитую «Дорогу смерти» на трассе «Жезказган-Кызылорда», где им прочили серьёзные проблемы. Участники пробега отметили, что никаких поломок, за исключением пары погнутых колёсных дисков, на протяжении всего пробега не произошло, да и едва ли что-то могло случиться на столь коротком, путь и непростом маршруте — универсальные Весты производят впечатление нормальных современных машин. Подробные отчёты о пройденном маршруте, полноценные тест-драйвы и живые эмоции участников проекта продолжают публиковаться в аккаунтах проекта, который существует на Youtube, в Instagram (https://www.instagram.com/autoprobeg_kz/), Facebook (https://www.facebook.com/autoprobegkz/) и во ВКонтакте (https://vk.com/autoprobegkz).

А обе модификации универсала «Весты» казахстанской сборки уже доступны к покупке у дилеров «Бипэк-Авто»: универсал «Веста SW» предлагается по цене от 4 420 000 до 5 400 000 тенге, а за «приподнятый» «Веста SW Кросс» просят от 5 100 000 до 5 565 000 тенге.