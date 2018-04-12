Lamborghini Aventador SV Jota словили во время тестирования

Последние шпионские изображения предстоящего Lamborghini Aventador SV Jota подтверждают, что автомобиль дебютирует в ближайшем будущем.

Как следует из названия, новая модель будет основываться на Aventador Superveloce LP750-4, способном производить 750 лошадиных сил и 690 Нм крутящего момента от 6,5-литрового двигателя V12. Поэтому ожидается, что транспортное средство получит не менее 800 лошадиных сил.

Невзирая на наличие плотного слоя камуфляжа, Aventador SV Jota не удалось скрыть несколько важных моментов, включая пересмотренный передний бампер, аэродинамические боковые юбки, новые колесные диски, массивный диффузор, совершенно другие вентиляционные отверстия и модернизированную спортивную выхлопную систему. Еще одна важная особенность — появление новой системы, под названием Aerodinamica Lamborghini Attiva, которая будет способствовать снижению сопротивления автомобиля.

Отмечается, суперкар Lamborghini Aventador SV Jota выйдет ограниченным тиражом и будет официально представлен до конца нынешнего года.