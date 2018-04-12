Следующий BMW X5 M раскрывает детали 

Баварская компания продолжает тестировать BMW X5 M следующего поколения, которой в очередной раз был замечен фотошпионами.
Как и последние дебютанты BMW, в основе следующего X5 M лежит платформа CLAR (Cluster Architecture) BMW Group, которая используется при реализации X7 и Rolls-Royce Cullinan. Благодаря последним снимкам, потребители могут рассмотреть синие тормозные суппорты, размещенные в 21-дюймовых колесных дисках, обновленные передний бампер, модернизированные воздухозаборники, а также пересмотренную выхлопную систему и слегка заниженную подвеску. Ожидается, под капотом транспортного средства расположится 4,4-литровый двигатель, используемый в F90 M5, который обеспечивает порядка 600 лошадиных сил. Новинка дебютирует в конце в конце текущего года, при этом версия M Performance будет представлена только в 2019 году.