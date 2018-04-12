Ещё
Hyundai i30 замечен с новым пакетом N-Line
Далее:
Читайте также:
Ещё
В Подмосковье перевернулся автобус с 40 детьми
В Подмосковье перевернулся автобус с 40 детьми

Hyundai i30 замечен с новым пакетом N-Line 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Южнокорейская компания готовит спортивный пакет для Hyundai i30. Предварительно дополнение будет называться N-Line, однако официально информация еще не подтверждена.
Как видно из шпионских снимков, тестируемый автомобиль i30 имеет замаскированную переднюю панель, скрывающую более агрессивный бампер и воздухозаборники, в то время как на задней части отсутствует малейший слой камуфляжа. Неприкрытые детали позволяют рассмотреть дизайн спортивного бампера, а также достаточно сдержанный спойлер на крышке багажного отсека и новые колесные диски. Скорее всего, новый пакет N-Line будет включать дополнительный набор понижающих пружин. Обновление от Hyundai будет предлагаться с увеличенной линейкой силовых агрегатов, среди которой есть и 1,4-литровый T-GDI, обеспечивающий 140 лошадиных сил и 242 Нм крутящего момента. Информации касающейся производительности пока не предоставлено.
Auto.Today: последние новости
Subaru представил видео с новым Forester в главной роли Новый BMW X7 замечен с минимальным количеством камуфляжа Lamborghini Aventador SV Jota словили во время тестирования
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье перевернулся автобус с 40 детьми
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД75
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве9
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение