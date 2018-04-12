Hyundai i30 замечен с новым пакетом N-Line

Южнокорейская компания готовит спортивный пакет для Hyundai i30. Предварительно дополнение будет называться N-Line, однако официально информация еще не подтверждена.

Как видно из шпионских снимков, тестируемый автомобиль i30 имеет замаскированную переднюю панель, скрывающую более агрессивный бампер и воздухозаборники, в то время как на задней части отсутствует малейший слой камуфляжа. Неприкрытые детали позволяют рассмотреть дизайн спортивного бампера, а также достаточно сдержанный спойлер на крышке багажного отсека и новые колесные диски. Скорее всего, новый пакет N-Line будет включать дополнительный набор понижающих пружин. Обновление от Hyundai будет предлагаться с увеличенной линейкой силовых агрегатов, среди которой есть и 1,4-литровый T-GDI, обеспечивающий 140 лошадиных сил и 242 Нм крутящего момента. Информации касающейся производительности пока не предоставлено.