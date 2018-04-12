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Lamborghini представляет линейку электрических велосипедов
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Lamborghini представляет линейку электрических велосипедов 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
В настоящее время Lamborghini занимается разработкой не только роскошных кроссоверов, но и велосипедов, линейку которых производитель продемонстрировал в своем музее в Сант-Агате-Болоньезе.
Конечно, итальянская компания самостоятельно не занимается выпуском таких транспортных средств, а предоставляет лицензию на их изготовление компании Italtechnology. В ряд новых электрических велосипедов от Italtechnology Lamborghini входят две новые модели: горный велосипед, предназначенный для путешествия по абсолютно любым местностям, и дорожный вариант, позволяющий достаточно быстро ускоряться. Обе новинки получают дизайнерское оформление от подразделения Person Personam с использованием оттенков, которыми компания пользуется при реализации суперкаров. Отмечается, начиная со следующего месяца электрические велосипеды будут доступны для онлайн-покупки и для приобретения в специализированных магазинах.
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