Lamborghini представляет линейку электрических велосипедов

В настоящее время Lamborghini занимается разработкой не только роскошных кроссоверов, но и велосипедов, линейку которых производитель продемонстрировал в своем музее в Сант-Агате-Болоньезе.

Конечно, итальянская компания самостоятельно не занимается выпуском таких транспортных средств, а предоставляет лицензию на их изготовление компании Italtechnology. В ряд новых электрических велосипедов от Italtechnology Lamborghini входят две новые модели: горный велосипед, предназначенный для путешествия по абсолютно любым местностям, и дорожный вариант, позволяющий достаточно быстро ускоряться. Обе новинки получают дизайнерское оформление от подразделения Person Personam с использованием оттенков, которыми компания пользуется при реализации суперкаров. Отмечается, начиная со следующего месяца электрические велосипеды будут доступны для онлайн-покупки и для приобретения в специализированных магазинах.