Студенты сделают для «Шкоды» кроссовер-кабриолет

Студенты технического училища Skoda работают над кабриолетом, построенным на базе кроссовера Karoq. О новинке пока нет никакой информации. Известно лишь, что дебют машины запланирован на июнь текущего года.

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Постройкой машины занимается группа из 20 студентов семи разных специальностей. Опубликованный эскиз свидетельствует о том, что кросс-кабриолет лишится задних дверей и получит выступ в задний части кузова для хранения крыши. Пока остается неясным, сколько в машине будет мест, как реализуют складной маханием, а также какой материал планируется использовать для изготовления верха.

Ранее студенты училища неоднократно готовили уникальные проекты на базе серийных моделей Skoda. Среди них: двухместный Citigo, пикап Fabia, купеобразный Rapid Spaceback и электрической багги Citigo.

В феврале текущего года студенты Европейского института дизайна разработали для Hyundai концептуальное багги Kite. Учащиеся построили полномасштабную модель машины, которая стала частью дипломного проекта магистерской программы «Дизайн транспортных средств».

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