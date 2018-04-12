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Студенты сделают для «Шкоды» кроссовер-кабриолет
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Студенты сделают для «Шкоды» кроссовер-кабриолет 

Motor.ru 50 минут назад
Фото: Motor.ru
Студенты технического училища Skoda работают над кабриолетом, построенным на базе кроссовера Karoq. О новинке пока нет никакой информации. Известно лишь, что дебют машины запланирован на июнь текущего года.
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Постройкой машины занимается группа из 20 студентов семи разных специальностей. Опубликованный эскиз свидетельствует о том, что кросс-кабриолет лишится задних дверей и получит выступ в задний части кузова для хранения крыши. Пока остается неясным, сколько в машине будет мест, как реализуют складной маханием, а также какой материал планируется использовать для изготовления верха.
Ранее студенты училища неоднократно готовили уникальные проекты на базе серийных моделей Skoda. Среди них: двухместный Citigo, пикап Fabia, купеобразный Rapid Spaceback и электрической багги Citigo.
В феврале текущего года студенты Европейского института дизайна разработали для Hyundai концептуальное багги Kite. Учащиеся построили полномасштабную модель машины, которая стала частью дипломного проекта магистерской программы «Дизайн транспортных средств».
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