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Генеральный директор Mercedes-AMG подтвердил создание A35
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Генеральный директор Mercedes-AMG подтвердил создание A35 

Auto.Today 47 минут назад
Фото: Auto.Today
В последний раз, когда генеральный директор Mercedes-AMG говорил о модели AMG начального уровня, он подчеркнул необходимость изначально найти достойного конкурента, с которым будет соревноваться новинка, а потом уже переходить к определению показателей A35. И теперь, когда отбор соперников был проведен, Car and Driver сообщает, что A35 будет противостоять Audi S3.
В настоящее время существует достаточно значительный разрыв в линейке марки между A250 и A45. Первый оснащается 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом (218 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента), в то время как Mercedes-AMG A45 получает 2,0-литровый мотор с турбонаддувом, обеспечивающий 381 лошадиную силу и 475 Нм крутящего момента. Для заполнение данного «пробела» существует необходимость в создании модели A35. Говоря о новом седане A-class, Моерс сказал: «Будет новый AMG 45, но в дополнение к этому мы запустим AMG A35 с мощностью около 300 лошадиных сил». Что касается AMG 45, представитель компании решил не вдаваться в детали, но очевидно, что новые двигатели будут обеспечивать свыше 400 лошадиных сил и превзойдут Audi RS3, оснащенный 2,5-литровым агрегатом, производящим 400 л.с. Ожидается, новые автомобили дебютируют в конце нынешнего года или в начале 2019 года.
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