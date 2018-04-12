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Новый BMW X3 ожидает собственную публичную премьеру
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Новый BMW X3 ожидает собственную публичную премьеру 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Баварская компания, похоже, готовится представить новый BMW X3 после того, какой один из читателей онлайн-портала Paultan запечатлел автомобиль во время испытаний.
Судя с опубликованных изображений, массивная радиаторная решетка будет окружена стандартными светодиодными фарами, в то время как отсутствие датчиков и камер рядом с зеркалом заднего вида указывает, что специальный комплект BMW Driving Assistant Plus с системами безопасности и помощи водителю не будет предоставлен. Камуфляж, окутавший данное транспортное средство, пытается замаскировать дизайнерский пакет. Если внимательно присмотреться, можно заметить, что X3 поставляется с комплектом Luxury Design и набором 19-дюймовых колесных дисков L6R. Основные составляющие комплекта — хромированные акценты, серебряные пластины скольжения и боковые молдинги. Информация по поводу силовой установки не предоставлена, но ожидается, что это sDrive20i, оснащенный 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем (184 лошадиные силы и 290 Нм крутящего момента), соединенным с восьмиступенчатой автоматической коробки передач.
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