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Один из 23 поступивших в Россию новых суперспорткаров BMW M5 взял в лизинг клиент «Европлана»
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Один из 23 поступивших в Россию новых суперспорткаров BMW M5 взял в лизинг клиент «Европлана» 

Банки.ру 1 час назад
Автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК „Европлан“), входящая в группу „Сафмар Финансовые инвестиции“ Михаила Гуцериева, в апреле 2018 года профинансировала корпоративному клиенту покупку спортивного автомобиля BMW M5 First Edition. О значимой сделке компания сообщила в четверг, 12 апреля.
Как поясняется, новая модель M5, которая была впервые представлена на сентябрьском автосалоне во Франкфурте, выпущена ограниченным тиражом в 400 автомобилей, и в Россию попали только 23.
»Для «Европлана» покупка этого авто стала нетипичной и вдохновляющей задачей, и мы рады, что имеем возможность не только помогать в осуществлении успешных проектов, но и дарить эмоции», — отмечается в сообщении лизингодателя.
В «Европлане» подчеркивают, что указанная модель стала одной из самых быстрых в своем классе: в активе у нее 600 лошадиных сил, возможен разгон до 100 км за 3,4 секунды. Впервые в серии предусмотрено оснащение полным приводом.
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