Один из 23 поступивших в Россию новых суперспорткаров BMW M5 взял в лизинг клиент «Европлана»

Как поясняется, новая модель M5, которая была впервые представлена на сентябрьском автосалоне во Франкфурте, выпущена ограниченным тиражом в 400 автомобилей, и в Россию попали только 23.

»Для «Европлана» покупка этого авто стала нетипичной и вдохновляющей задачей, и мы рады, что имеем возможность не только помогать в осуществлении успешных проектов, но и дарить эмоции», — отмечается в сообщении лизингодателя.

В «Европлане» подчеркивают, что указанная модель стала одной из самых быстрых в своем классе: в активе у нее 600 лошадиных сил, возможен разгон до 100 км за 3,4 секунды. Впервые в серии предусмотрено оснащение полным приводом.