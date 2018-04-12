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Компания Campagna Motors представляет дорожного электромонстра T-Rex
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Компания Campagna Motors представляет дорожного электромонстра T-Rex 

TechCult 2 часа назад
Фото: TechCult
Впервые мир узнал о разработке нестандартного трицикла T-Rex еще в 2004-ом, но тогда речь шла о машине с ДВС. Озвучивались такие характеристики «дорожного монстра»: объем двигателя 1200 куб.см., разгон до сотни за 4,1 сек, максимальная скорость 225 км/ч. Дизайн — брутальная комбинация байка и спорткара на базе трехколесной платформы в форме обратного треугольника. С тех прошло много времени, и разработчик «тираннозавра», компания Campagna Motors, прекратила свое первоначальное сотрудничество с BMW и Harley Davidson. По той причине, что теперь взор инвесторов устремлен в сторону электромобилей — новым партнером компании стала Zero Motorcycles. Это один из ведущих разработчиков автомобильных литий-ионных аккумуляторов и сопутствующего оборудования.
Представители обеих компаний заверяют, что добились небывалого успеха, лично посидели за рулем прототипа T-Rex и получили «волнующий опыт вождения». Но ни слова о характеристиках, поэтому можно лишь делать предположения. Электрический трицикл, вероятно, будет демонстрировать разгон до сотни менее, чем за 4 секунды, но вряд ли получит большой запас хода из-за внушительного веса — вместе с аккумуляторами T-Rex потянет на полтонны.
Действующий прототип представят на автосалоне Montreal Electric Vehicle Show в конце апреля текущего года. Выпуск первой серийной модели может состояться в конце 2018-го — начале 2019-го.
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