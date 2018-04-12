Как видят пользователи Google автомобильный бренд Skoda

В 2017 году количество запросов о бренде Skoda среди российских пользователей Google Поиска увеличилось на 27% по сравнению с 2016 годом. Этот показатель стал максимальным среди автомобильных марок массового сегмента. YouTube-канал Skoda Russia занял четвертое место по количеству просмотров среди каналов массовых автомобильных брендов на российском YouTube.

Согласно исследованию, проведенному компанией Google, рост популярности бренда Skoda составил 27%, что почти на 11 процентных пунктов больше, чем у ближайшего конкурента.

Наибольшее количество поисковых запросов по марке Skoda в 2017 году было связано с моделью Skoda Octavia , второе место занял компактный городской лифтбек Skoda Rapid . Также был отмечен повышенный интерес к семейному внедорожнику Skoda Kodiaq с мая по июнь: этот период совпадает со стартом приема заказов и началом продаж автомобиля.