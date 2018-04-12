Ещё
Как видят пользователи Google автомобильный бренд Skoda
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как видят пользователи Google автомобильный бренд Skoda 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
В 2017 году количество запросов о бренде Skoda среди российских пользователей Google Поиска увеличилось на 27% по сравнению с 2016 годом. Этот показатель стал максимальным среди автомобильных марок массового сегмента. YouTube-канал Skoda Russia занял четвертое место по количеству просмотров среди каналов массовых автомобильных брендов на российском YouTube.
Согласно исследованию, проведенному компанией Google, рост популярности бренда Skoda составил 27%, что почти на 11 процентных пунктов больше, чем у ближайшего конкурента.
Наибольшее количество поисковых запросов по марке Skoda в 2017 году было связано с моделью Skoda Octavia, второе место занял компактный городской лифтбек Skoda Rapid. Также был отмечен повышенный интерес к семейному внедорожнику Skoda Kodiaq с мая по июнь: этот период совпадает со стартом приема заказов и началом продаж автомобиля.
«Уровень популярности бренда Skoda в сети Интернет — это важный показатель для нас. Как мы видим, в прошлом году внимание к марке на российском рынке значительно возросло. Такой активный интерес аудитории мы связываем со стартом продаж в России в 2017 году нескольких новинок, а также с верной маркетинговой стратегией бренда в целом», — прокомментировал Ян Прохазка, руководитель Skoda Auto Россия.
FashionTime: последние новости
Land Rover поставит рекорд Гиннесса в честь 70-летия Для покупки доступна Toyota Camry нового поколения Mitsubishi Motors поставит партию электромобилей для правительства Коста-Рики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье перевернулся автобус с 40 детьми30
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве11
Дорожные нововведения довели до истерики жителей1
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД77
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение