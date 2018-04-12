Chevrolet показала тизер нового пикапа Silverado HD

Американская компания занимается разработкой следующего поколения Silverado, премьера которого должна состояться уже в следующем году. Silverado HD 2020 модельного года — один из самых важных автомобилей для Chevrolet и чтобы привлечь больше клиентов к предстоящей новинке производитель демонстрирует тизерное изображение, отображающее уникальную решетку радиатора.

«Следующее поколение Silverado HD предназначено для конкретных приоритетов и потребностей владельцев высокопроизводительных грузовиков», — говорит Chevrolet в выпуске, сопровождающем тизером. По словам представителей компании, в скором времени начнутся испытания прототипов Silverado HD на общедоступных дорогах, в то время как серийное производство планируется начаться в третьем квартале 2019 года.

Chevrolet считает это своей третьей новинкой в линейке Silverado после 2019 Silverado 1500 и средних грузовиков Silverado 4500 HD, 5500HD и 6500HD, построенных на совместном предприятии с Navistar.