Рамный внедорожник Nissan Terra: все подробности

Построенный на базе пикапа Navara внедорожник предназначен для азиатских рынков. В Китае состоялась официальная презентация рамного внедорожника Terra. Модель построена на базе пикапа Nissan Navara последней генерации. Помимо Поднебесной новинку будут продавать и на других азиатских рынках, полный перечень пока не раскрывается. В линейке марки внедорожник займет нишу предыдущего Pathfinder (эта модель со сменой поколений превратилась в кроссовер) и Paladin (создан на базе Navara позапрошлого поколения). Одними из главных конкурентов нового Nissan станут Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport . Длина Terra равна 4 882 мм, ширина — 1 850 мм, высота — 1 835 мм, колесная база — 2 850 мм. Дорожный просвет — 225 мм. Для сравнения, габариты Toyota Fortuner: 4 795/1 855/1 835 мм, колесная база — 2 745 мм, клиренс — те же 225 мм. При этом если у Тойоты есть трехрядная версия, то у новинки Nissan — только пятиместный салон. Как и у Navara, задний мост Nissan Terra — с пружинами и креплением на пяти рычагах. Привод — задний или жестко подключаемый полный, у Terra 4WD есть блокировка заднего дифференциала. В Китае внедорожник доступен с бензиновым «атмосферником» 2.5 мощностью 184 л.с. (251 Нм) — таким же мотором оснащается и пикап. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «автоматом». В других странах еще наверняка появятся машины с дизелями 2.3 и 2.5 мощностью от 163 до 190 л.с.

Для Nissan Terra предусмотрены: светодиодная оптика, семь подушек безопасности, кондиционер или климат-контроль, мультимедиа-система, камеры кругового обзора, системы автоматического экстренного торможения, мониторинга «слепых» зон и предотвращения столкновений.

В Китае цена внедорожника лежит в диапазоне от 169 800 до 245 800 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 730 000 — 2 505 000 рублей по актуальному курсу. Как рассказали «Колёсам» в российском офисе Nissan, в нашей стране Terra продавать пока не планируют.

Напомним, публичная премьера Терры пройдет 25 апреля на Пекинском автосалоне. Вместе с внедорожником Nissan покажет некий новый электрокар.

По материалам: www.kolesa.ru