Porsche на платформе внедорожника Ford Bronco выставили на продажу

На сайте Craiglist появилось объявление о продаже «Forsche» — внедорожника с кузовом Porsche 944 , установленным на раму Ford Bronco второго поколения. Поскольку автомобиль требует ремонта, его оценили всего в 4,5 тысячи долларов (280 тысяч рублей по текущему курсу).

Forsche приводит в движение «фордовская» V-образная «шестерка» объемом 2,9 литра. Агрегат выдает 141 лошадиную силу и 241 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с четырехступенчатой автоматической трансмиссией.

На внедорожнике также установлены передний и задний мост Dana 44, новая топливная система, покрышки Thornbird размерности 38,5 дюйма и лебедка.

Подобная переделка — не редкость. Так, в октябре прошлого года на Craiglist выставили Dodge Challenger 1972 года, кузов которого установили на платформу военного Chevrolet Blazer . Машину укомплектовали 5,7-литровым мотором V8, бронированной «раздаткой» с понижающими передачами и усиленным мостами с блокировкой ступицы.

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