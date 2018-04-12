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Новое поколение Toyota Camry — берите от жизни только самое лучшее
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Новое поколение Toyota Camry — берите от жизни только самое лучшее 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Новое поколение Toyota Camry — это триумф инженерной мысли и премиальный комфорт, вдохновляющий на новые победы. Уникальная модульная архитектура TNGA*, динамичный дизайн с плавными линиями кузова и передовое техническое оснащение позволяют стать новому поколению Toyota Camry эталоном бизнес-седана.
Принципиально новый экстерьер Toyota Camry выделяют низкий аэродинамичный силуэт и расширенные колёсные арки, подчёркивающие динамичность этого бизнес-седана.
Toyota Camry нового поколения впечатлит даже самый взыскательный вкус. Просторный и функциональный салон Toyota Camry создан для тех, кто не признает ограничений и берёт от жизни только самое лучшее. Комфортные сиденья с электрорегулировкой поясничного подпора и системой вентиляции позволяют забыть, что поездки на автомобиле бывают утомительными, а продуманная до мелочей эргономика и уникальный дизайн центральной консоли позволяют интуитивно управлять всеми технологическими новинками.
Способность всегда видеть полную картину и фокусироваться на своём собственном пути — вот, что отличает прирождённых победителей. Яркие светодиодные фары и задние фонари нового поколения Toyota Camry, выполненные в абсолютно новом дизайне, рассеют все сомнения и сделают путь к любым вашим целям предельно ясными.
Узнайте все подробности о приобретении новой Toyota Camry, позвонив по телефону: +7 (495) 777-77-14  Тойота Центр Волгоградский
Официальный дилер Toyota
Москва, Остаповский проезд вл. 4  rolf-volgogradskiy.ru  * Новая модульная платформа, созданная в рамках глобальной архитектуры TNGA, обеспечивает увеличение жесткости кузова более чем на 60%. Широкое применение высокопрочных сталей в замкнутой конструкции силового каркаса кузова в сочетании с облегченными силовыми установками и новыми компоновочными решениями гарантирует максимально низкий центр тяжести, что обеспечивает отменную управляемость, устойчивость и дарит еще больше удовольствия от вождения. Дополнительно стоит отметить изменение посадки, которая позволяет водителю лучше чувствовать автомобиль.
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