Bentley официально подтвердил, что следующий Continental GT станет электрическим

Генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк заявил, что клиенты компании все больше обеспокоены воздействием современных транспортных средств на окружающую среду. Говоря с Bloomberg , Холлмарк рассказал о влиянии потребителя на планы компании на ближайшие 20 лет.

В прошлом месяце британская компания представила свой первый гибридный автомобиль и, похоже, не собирается на этом останавливаться. Холлмарк говорит, что все модели компании получат электрифицированный вариант к 2025 году, причем многие будут использовать силовую установку, состоящую из 3,0-литровыого бензинового двигателя V6 с турбонаддувом, электрического мотора и аккумулятора, обеспечивающего электрический запас хода на 50 километров. Также генеральный директор Bentley подчеркнул, что следующее поколение Continental GT будет оснащено электрическим двигателем. Холлмарк отказался предоставлять подробности, но рассказал, что модель будет иметь «внутренние и этические преимущества». Если отчет окажется верным, это станет огромным преображением для нынешнего автомобиля, оснащенного 6,0-литровым агрегатом W12, производящим 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента.