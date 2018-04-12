Видео: Электрический smart оказался настоящим чудовищем

Глядя на крошечный Smart сложно предположить, что езда на нем может превратиться в приключение наподобие гонки на картах. Однако двое друзей решили выяснить, на что способен электрический smart Fortwo , и оказалось, что он способен поразительно на многое. Например, форсировать канаву с грязью, забраться на холм, с дымом из под колес подрифтить на пустой парковке и заложить крутой вираж на повороте.

Судя по отзывам водителей и наблюдениям со стороны, езда на smart Fortwo действительно похожа на картинг или гонки на багги. Когда на литр объема двигателя приходится всего 750 кг массы, а габариты машины немногим более тележки из супермаркета, то процесс становится похожим на видеоигру.