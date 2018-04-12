Ещё
Ford показал, как выглядит самый дешевый новый Focus
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ford показал, как выглядит самый дешевый новый Focus 

Motor.ru 12 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Ford опубликовала фотографии самого доступного варианта хэтчбека Focus нового поколения — в базовой комплектации Trend. В Германии цены на такой автомобиль будут начинаться от 18,7 тысячи евро (1,4 миллиона рублей по текущему курсу). Топовый вариант Titanium стоит от 25,2 тысячи евро, а с максимальным количеством опций стоимость доходит почти до 40 тысяч евро.
Базовый «Фокус» предлагается только литровым двигателем EcoBoost мощностью 85 лошадиных сил и шестиступенчатой коробкой передач. В оснащение версии Trend входит кондиционер, электростеклоподъемники, а также аудиосистема с небольшим цветным экранчиком и Bluetooth.
При этом у машины нет противотуманных фар, установлены галогеновые фары и 16-дюймовые «штамповки» с колпаками. Литые диски обойдутся в дополнительные 750 евро, климат-контроль в 300 евро, а светодиодные фары в 1150 евро.
Новый «Фокус» дебютировал в начале апреля. Модель перешла на новую платформу, стала легче и просторнее, а также получила восьмидиапазонный «автомат», «вседорожную» модификацию Active с увеличенным дорожным просветом и роскошную версию Vignale.
Когда модель доберется до России, пока не уточняется.
А вы уже читаете
«Мотор» в Телеграме?
Motor.ru: последние новости
Mazda отправит в ремонт 20 тысяч российских CX-5 Dodge «замаскировал» обычный Durango под «заряженную» версию Появились первые фотографии маленького доступного кроссовера Skoda
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье перевернулся автобус с 40 детьми30
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве11
Дорожные нововведения довели до истерики жителей1
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД77
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
10:15
Авто влетело в дом после ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение