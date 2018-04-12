Ford Escort: китайская «Веста» обновилась

Эх, сколько этих компактных «фордиков» с шильдиком Escort колесили по российским дорогам в начале 90-х! О них быстро забыли, как только у нас появился Focus первого поколения, тут же признанный европейскими журналистами лучшим автомобилем года. Модель появилась ещё в середине 50-х и протянула до «нулевых»: в Америке модель закрыли в 2003 году. Казалось, жизнь «Эскорта» завершилась, но не тут-то было: через 10 лет имя «Escort» извлекли из архива и одарили им седан класса В+. Где кроме России есть этот класс машин? Правильно — в Китае.

На автосалоне в Шанхае в 2013 году новенький седан Ford Escort фигурировал ещё в статусе концепта. В ноябре 2014 года на совместном предприятии Changan-Ford пошло приладочное производство, а в феврале 2015 — серийное. И вот спустя три года китайские дизайнеры Ford ещё раз приложили руку к седану, который занимает Поднебесной нишу между Fiesta и Focus. Неудивительно, что по внешности его подтянули к «старшему родственнику» — того требует маркетинг. Если сравнивать прежний Escort и нынешний, изменений вроде бы немного — новые фары, решётка радиатора, бампер, но если поставить машину с новым «Фокусом», не сразу разберёшь что к чему!

Между тем, Ford Escort, хотя и «младший брат», по европейским меркам вполне себе компактный автомобиль: колёсная база машины составляет 2687 мм, а длина — 4,6 метра. До рестайлинга на Escort ставили только атмосферный 1,5-литровый мотор мощностью 116 л.с., а вот после прибавился и 3-цилиндровый 1,0-литровый турбомотор от «старшего брата» — 128 л.с.