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В Африке будут выпускать массовые электромобили
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В Африке будут выпускать массовые электромобили 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
В реализации этих планов компании с черного континента помогает правительство.
Вероятно, ранее вы никогда не слышали о попытках африканских компаний пробиться на автомобильный олимп, но ситуация может измениться. Кстати, речь идет компании не из ЮАР, являющейся самой автомобильной страной Африканского континента, где расположены заводы многих брендов.
Компания Kiira Motors базируется в Уганде, кабинет министров которой выделил недавно 24 миллиарда шиллингов (локальная валюта), что составляет приблизительно 6,5 миллиона долларов по актуальному курсу, на строительство завода. Причем, это только часть инвестиций, а всего запланировано вложить 40 миллионов долларов. Предприятие, как предполагается, выйдет на полную мощность через четыре года.
Компания Kiira Motors была основана в 2007 году, в результате объединения группы преподавателей и студентов факультета технологии Университета Макерере для участия в конкурсе на разработку пятиместного плагин-гибрида для рынка Индии. Команда построила двухместный субкомпакт Kiira EV, получивший 26-сильный электродвигатель с запасом хода 80 км и максимальной скоростью 100 км/ч.
Вторая машина была построена в 2014 году — «двухдверка» Kiira EV Smack приводится в движение последовательной гибридной силовой установкой, в составе которой трудится 107-сильный электродвигатель. Автомобиль длиной 4 900 мм способен разгоняться до 60 км/ч за 10,6 секунды и набирать «максималку» 140 км/ч.
На Kiira EV Smack появилась радиаторная решетка с особенным дизайном, которая в дальнейшем появилась и на электрическом автобусе Kayoola. Последний был построен в феврале 2016 года и получил солнечные батареи для питания электрической силовой установки.
Кстати, компания уже на 95% является государственной. Она должна сыграть важную роль в развитии местного автопрома, проект которого был подан в кабинет министров еще в 2015 году. Немецкая технологическая группа RLE International положительно оценила проект, что, вероятно, повлияло и на суждения министров Уганды, которые только недавно его одобрили.
На первом этапе компания Kiira Motors займется сборкой автобусов, поскольку для них имеются локальновыпускаемые комплектующие. В дальнейших планах компании седаны, кроссоверы и легкие-средние грузовики. Стоимость машин, которые будут комплектоваться ДВС и электрическими силовыми установками, составит 25-35 тысяч долларов (около 1 550 000 — 2 170 000 рублей по текущему курсу). В бизнес-плане говорится о машинокомплектах от «ведущих мировых производителей», скорее всего, из Поднебесной. На плечи местных производителей «лягут»: бамперы, сиденья, тормозные колодки, крепления и бортовая электроника.
Наиболее вероятным исходом реализации «инновационно-африканского подхода» станет предприятие по сбору китайских машин. Правда, есть и положительные моменты: завод создаст 900-2000 рабочих мест, а на дорогах Уганды появятся новенькие автомобили. В настоящее время объем импорта машин в Уганду составляет 45 тысяч единиц, причем 85% — с пробегом.
По материалам: www.kolesa.ru
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