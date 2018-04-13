Пил и рулил: как прокурора снимали на видео

Зампрокурора района Петербурга заподозрили в пьяной езде

В Санкт-Петербурге высокопоставленного прокурора заподозрили в езде в нетрезвом состоянии. Отдохнув в клубе и употребив виски, предполагаемый работник надзорного ведомства, как ни в чем не бывало, сел за руль и уехал. Употребление алкоголя и управление машиной очевидцы сняли на видео. В городской прокуратуре инцидент прокомментировать не смогли.

В Петербурге зампрокурора Петроградского района города Александра Томова заподозрили в пьяной езде. При этом «Фонтанка» , рассказавшая об инциденте со слов очевидцев, также опубликовала видеозапись, где очень похожий на Томова мужчина сначала употребляет алкоголь, а затем действительно садится за руль.

Как сообщает издание, Томов 12 октября отдыхал в клубе «А2».

«Среди публики наблюдалось довольно значительное количество знаменитостей районного масштаба. Поэтому охранник коммерческой парковки не удивился, когда под восемь вечера из окна люксового компакт-кроссовера Mercedes GLK рука показала удостоверение сотрудника прокуратуры, и бесплатно открыл шлагбаум», — пишет издание.

Судя по видео, за мужчиной в очках (на официальных фотографиях Томов также носит очки — «Газета.Ru» ) в тот вечер целенаправленно и долго наблюдали. Сначала его снимали на мобильный телефон со спины в VIP-ложе клуба, где он вместе с подругой наслаждался пением Елены Темниковой

Видео смонтировано таким образом, что в ролик вошли моменты употребления мужчиной алкоголя — судя во всему, он действительно пил виски. Далее оператор снимает, как мужчина и его спутница на парковке клуба подходят к Mercedes GLK, предполагаемый прокурор при этом успевает переброситься парой слов с курящим рядом мужчиной. После чего якобы Томов за руль и автомобиль уезжает восвояси — по его уверенным действиям чувствуется, что мужчина чувствует себя абсолютно спокойно и явно не опасается быть пойманным сотрудниками ДПС

По наблюдениям читателей «Фонтанки», тоже видевших Александра Сергеевича за рулем, в рюмках плескался шотландский виски. На столик пришлись десять порций по 350 рублей каждая.

Шесть порций по 40 мл достались прокурору, четыре — спутнице. Сырные палочки, сэндвич и кофе вывели счет за пределы пяти тысяч рублей, — смакует издание подробности праздничного вечера. — В одиннадцатом часу вечера Александра Томова проводили из зала до парковки скорее из любопытства. Но надежды не сбылись. На личного водителя заместитель прокурора еще не скопил, пришлось самому. Mercedes тронулся и скрылся в темноте. Живет Александр Томов на Васильевском острове».

Примечательно, что статья «Фонтанки» опубликована в 01:47 13 апреля, а уже смонтированное видео на YouTube-канале издания было залито и вовсе 12 апреля. Учитывая, что мужчина, по данным журналистов, уехал из клуба после 22.00, то нетрудно предположить, что уже готовый ролик оказался в распоряжении журналистом практически сразу же после описываемых событий.

Учитывая, что в клубе и на парковке за мужчиной велось целенаправленное наблюдение, трудно не заподозрить, что авторы видео заранее готовились снять компрометирующий материал на предполагаемого прокурора и подготовили себе площадку для его обнародования — ничем иным нельзя объяснить столь детальную съемку отдыха мужчины и ее стремительную публикацию.

Впрочем, все это никак не оправдывает поведение водителя Mercedes — очевидно, что при нормальном развитии событий правоохранительные органы так или иначе должны отреагировать на ситуацию.

В пресс-службе Генпрокуратуры России ситуацию комментировать не стали, переадресовав вопрос в пресс-службу городской прокуратуры Санкт-Петербурга. Там же сначала сообщили, что прокомментировать инцидент пока не могут, а после этого в течение дня не отвечали на звонки.

Напомним, что работники прокуратуры являются спецсубъектами и обычный порядок привлечения к административной ответственности на них не распространяется.

В прошлом году резонанс в СМИ получило уголовное дело в отношении сотрудников ГИБДД Смоленска, которые остановили для проверки документов 26-летнего помощника прокурора Александра Семенникова

На видеозаписи не слышно, чтобы он представлялся сотрудником прокуратуры, однако поведение мужчины было вызывающим, в итоге его задержали и доставили в отделение. Сам факт задержания сотрудника прокуратуры обернулся для них обвинением в превышении должностных полномочий. В итоге суд признал трех полицейских виновными и дал им условные сроки. Впоследствии им удалось отменить приговор в вышестоящей инстанции.