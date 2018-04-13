Рассекречен салон обновленного Peugeot 408

Фотоснимки обновленного Peugeot 408 , который разработан для китайский потребителей, уже появились на сайте Министерства автопрома Китая, а сейчас опубликованы шпионские фото салона нового авто.

Напомним, что обновлённый Peugeot 408 выйдет на рынок весной этого года.

По представленным изображениям видно, что рестайлинговую четырехдверку наградили измененной решеткой радиатора, модернизированными бамперами, иными фарами головного света и задними фонарями.

В салоне автомобиля появилась усовершенствованная центральная консоль и электронный селектор автоматической коробки передач в стилистике старшего собрата Peugeot 4008

В подкапотном пространстве обновленного седана может стоять один из двух турбированных силовых агрегата объёмом 1.2 и 1.6 литра, мощность которых 136 и 167 л.с. или 1,8-литровый атмосферный движок, вырабатывающий 139 сил. Сочетаться с мотором будет 6-ступенчатая механика или АКПП на 6 скоростей.

Добавим, что стоимость дореформенного седана в Китае начинается от 129 700 юаней (1,3 млн рублей).