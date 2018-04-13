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Genesis представил новый седан G70 для России
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Genesis представил новый седан G70 для России 

Мир24 1 час назад
Ожидается, что авто будет конкурировать c Mercedes-Benz C-Класса и BMW 3 серии, пишет Autonews.
Мировой дебют седана Genesis G70 прошел осенью 2017 года на Франкфуртском автосалоне.
В России модель будет доступна с двумя бензиновыми турбомоторами, полным приводом и адаптивным круиз-контролем по цене от 1 949 000 до 2 899 000 руб.
Ранее сообщалось, что российский автомобильный бренд Lada попал в топ-50 самых популярных автомобильных марок. Lada расположилась на 44-й позиции, заняв место между ританским производителем Land Rover и китайской фирмой BAIC.
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