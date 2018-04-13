Genesis представил новый седан G70 для России

Ожидается, что авто будет конкурировать c Mercedes-Benz C-Класса и BMW 3 серии, пишет Autonews.

Мировой дебют седана Genesis G70 прошел осенью 2017 года на Франкфуртском автосалоне.

В России модель будет доступна с двумя бензиновыми турбомоторами, полным приводом и адаптивным круиз-контролем по цене от 1 949 000 до 2 899 000 руб.

Ранее сообщалось, что российский автомобильный бренд Lada попал в топ-50 самых популярных автомобильных марок. Lada расположилась на 44-й позиции, заняв место между ританским производителем Land Rover и китайской фирмой BAIC.

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