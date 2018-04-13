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Корейский бренд Genesis представил в России седан G70
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Корейский бренд Genesis представил в России седан G70 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Премиальный корейский бренд Genesis представил свою третью модель на российском рынке — спортивный седан G70. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Презентация состоялась 12 апреля. G70 стал логическим дополнением линейки седанов бренда, в которую также входят флагманский G90 и полноприводный G80.
G70 получил ставшую фирменным штрихом Genesis высокую решетку радиатора «Crest Grille» и узнаваемую линейную «световую подпись» светодиодных дневных ходовых огней. В оснащении седана предусмотрены система интеллектуального полного привода, интеллектуальный круиз-контроль с режимом автоматической остановки и начала движения, а также опциональная система слежения за усталостью водителя, обладающая сложными алгоритмами определения параметров вождения.
Автомобиль комплектуется двумя вариантами бензинового 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 197 и 247 л.с. На российском рынке новинка будет представлена в пяти комплектациях — Premier, Elegance, Advance, Sport и Supreme. В базовой версии G70 можно приобрести по цене 1 млн 949 тыс. рублей. Стоимость автомобиля в комплектации Elegance — 1 млн 999 тыс. рублей, Advance (197 л.с.) — от 2 млн 249 тыс. рублей, Supreme — от 2 млн 709 тыс. рублей. Стоимость G70 в комплектации Sport составит 2 млн 899 тыс. рублей.
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