Марка Genesis назвала рублевые цены на конкурента «трешки» BMW

Марка Genesis, премиальный бренд компании Hyundai , назвала российские цены на конкурента BMW 3 серии — седан G70. Модель предложат только в модификации с полным приводом и восьмидиапазонным «автоматом». Стоимость новинки составит минимум 1 949 000 рублей.

В России Genesis G70 будет доступен только с 2,0-литровой «турбочетверкой» в двух степенях форсировки: 197 и 247 лошадиных сил. Крутящий момента в обоих случаях — 353 Нм.

В список оснащения начальной комплектации Premier входят кресла с электрорегулировками в восьми направлениях, мультимедийная система с восьмидюймовым сенсорным дисплеем, виртуальная приборная панель, камера заднего вида с динамическими указателями траектории, система выбора режим движения Drive Mode и электропривод крышки багажника.

Цены на Genesis G70 Комплектация | Цена (рублей) —— | —— Premier | 1 949 000 Elegance | 1 999 000 Advance | 2 249 000 Advance 247 л.с. | 2 399 000 Supreme | 2 709 000 Sport | 2 899 000 Supreme 247 л.с. | 2 959 000 Старшим версиям седана положены адаптивные светодиодные фары, подогрев второго ряда сидений и руля, акустическое остекление, беспроводная зарядка для смартфонов, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль с режимом полной остановки и возобновления движения, а также система автоматического управления дальним светом.

Если сравнивать с конкурентами, то полноприводный BMW 320i XDrive обойдется минимум в 2 452 100 рублей, Jaguar XE — 2 462 000 рублей, Mercedes-Benz C200 4Matic — 2,5 миллиона рублей.