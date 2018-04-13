Ещё
Марка Genesis назвала рублевые цены на конкурента «трешки» BMW
Далее:
Читайте также:
Ещё

Марка Genesis назвала рублевые цены на конкурента «трешки» BMW 

Motor.ru 29 минут назад
Фото: Motor.ru
Марка Genesis, премиальный бренд компании Hyundai, назвала российские цены на конкурента BMW 3 серии — седан G70. Модель предложат только в модификации с полным приводом и восьмидиапазонным «автоматом». Стоимость новинки составит минимум 1 949 000 рублей.
В России Genesis G70 будет доступен только с 2,0-литровой «турбочетверкой» в двух степенях форсировки: 197 и 247 лошадиных сил. Крутящий момента в обоих случаях — 353 Нм.
В список оснащения начальной комплектации Premier входят кресла с электрорегулировками в восьми направлениях, мультимедийная система с восьмидюймовым сенсорным дисплеем, виртуальная приборная панель, камера заднего вида с динамическими указателями траектории, система выбора режим движения Drive Mode и электропривод крышки багажника.
Цены на Genesis G70  Комплектация | Цена (рублей) —— | —— Premier | 1 949 000 Elegance | 1 999 000 Advance | 2 249 000 Advance 247 л.с. | 2 399 000 Supreme | 2 709 000 Sport | 2 899 000 Supreme 247 л.с. | 2 959 000  Старшим версиям седана положены адаптивные светодиодные фары, подогрев второго ряда сидений и руля, акустическое остекление, беспроводная зарядка для смартфонов, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль с режимом полной остановки и возобновления движения, а также система автоматического управления дальним светом.
Если сравнивать с конкурентами, то полноприводный BMW 320i XDrive обойдется минимум в 2 452 100 рублей, Jaguar XE — 2 462 000 рублей, Mercedes-Benz C200 4Matic — 2,5 миллиона рублей.
Публичный дебют Genesis G70 состоялся в сентябре прошлого года. Презентация прошла в городе Намьянг, где располагается дизайн-центр марки. В основе седана лежит платформа от Kia Stinger, а на других рынках он также доступен с 3,3-литровым турбомотором V6, который развивает 370 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента.
Motor.ru: последние новости
Мужчинам вход запрещен Ford показал, как выглядит самый дешевый новый Focus Porsche на платформе внедорожника Ford Bronco выставили на продажу
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД80
Казахстан закрыл границу с Россией81
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы2
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве22
Названы самые надежные автомобили3
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
00:15
Под Хабаровском танк попал в ДТП
ДТП
00:20
Таксист протаранил полицию, спасаясь от хулиганов
ДТП
00:40
Дорожные нововведения довели до истерики жителей
Автоновости
01:34
Машина на бешеной скорости снесла мальчика в Москве
ДТП
03:50
Машина вспыхнула на АЗС
ДТП
00:11
Внедорожник переехал бабулю трижды
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение