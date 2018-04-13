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Mercedes-Benz выпустит конкурента Tesla Model S
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Mercedes-Benz выпустит конкурента Tesla Model S 

Daily-Motor 31 минуту назад
Фото: Daily-Motor
Глава концерна Daimler Дитер Цетше в ходе специального мероприятия в Хорватии, посвященного презентации нового A-Class, сообщил о том, что инженеры немецкой марки Mercedes-Benz ведут разработку нового электрического седана, который выступит на рынке в качестве конкурента нового Tesla Model S.
Новинка от «Мерседеса» должна получить индекс EQ S, а продажи этой модели стартуют в 2020 году. Выпуск нового электрического седана Mercedes-Benz, который будет конкурировать с Tesla Model S, является частью плана концерна Daimler по запуску к 2022 году десяти новых электрокаров.
Других подробностей относительно нового проекта Mercedes-Benz пока нет.
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