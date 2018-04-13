Mercedes-Benz выпустит конкурента Tesla Model S

Глава концерна Daimler Дитер Цетше в ходе специального мероприятия в Хорватии, посвященного презентации нового A-Class, сообщил о том, что инженеры немецкой марки Mercedes-Benz ведут разработку нового электрического седана, который выступит на рынке в качестве конкурента нового Tesla Model S.

Новинка от «Мерседеса» должна получить индекс EQ S, а продажи этой модели стартуют в 2020 году. Выпуск нового электрического седана Mercedes-Benz, который будет конкурировать с Tesla Model S , является частью плана концерна Daimler по запуску к 2022 году десяти новых электрокаров.

Других подробностей относительно нового проекта Mercedes-Benz пока нет.