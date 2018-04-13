Ford продемонстрировал новый пикап Ranger Raptor на тестовых испытаниях

Обновленный пикап Ranger Raptor от Ford попал в поле зрения фотошпионов.

На сделанных снимках заметны характерный внешний вид фургона, а также наличие правостороннего рулевого управления. Есть предположение о том, что показан был европейский вариант.

Днями позже еще один экземпляр Ford Raptor был заснят на дорогах в Мичигане. Его рассматривают в качестве прототипа Ranger Wildtrak.

Что можно выделить в автомобиле? В первую очередь, это увеличенный дорожный просвет, что даст дополнительные возможности для езды в условиях бездорожья. Также обращают на себя внимание колесные диски в 18 дюймов.

Данный концепт также имеет правосторонний руль и, вероятно, он приехал из Австралии. Вполне возможно, что в будущем его адаптируют к американскому рынку.

Что же касается двигателя, автомобиль будет иметь две комплектации. Первая из них подразумевает дизель в 2 литра и мощностью 211 лошадиные силы. Обслуживать его будут коробка-автомат в 10 ступеней или шестиступенчатая «механика». Второй вариант предполагает дизель в 3.2 литра.