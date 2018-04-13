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Ford продемонстрировал новый пикап Ranger Raptor на тестовых испытаниях
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Ford продемонстрировал новый пикап Ranger Raptor на тестовых испытаниях 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Обновленный пикап Ranger Raptor от Ford попал в поле зрения фотошпионов.
На сделанных снимках заметны характерный внешний вид фургона, а также наличие правостороннего рулевого управления. Есть предположение о том, что показан был европейский вариант.
Днями позже еще один экземпляр Ford Raptor был заснят на дорогах в Мичигане. Его рассматривают в качестве прототипа Ranger Wildtrak.
Что можно выделить в автомобиле? В первую очередь, это увеличенный дорожный просвет, что даст дополнительные возможности для езды в условиях бездорожья. Также обращают на себя внимание колесные диски в 18 дюймов.
Данный концепт также имеет правосторонний руль и, вероятно, он приехал из Австралии. Вполне возможно, что в будущем его адаптируют к американскому рынку.
Что же касается двигателя, автомобиль будет иметь две комплектации. Первая из них подразумевает дизель в 2 литра и мощностью 211 лошадиные силы. Обслуживать его будут коробка-автомат в 10 ступеней или шестиступенчатая «механика». Второй вариант предполагает дизель в 3.2 литра.
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