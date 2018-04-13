Toyota Fortuner — словно создан для России

Одним из самых ожидаемых автомобилей 2017 и 2018 года стал Toyota Fortuner — рамный внедорожник на семь посадочных мест. Машины марки Тойота завоевали доверие отечественного потребителя своей выносливостью и долговечностью, а также прекрасными ходовыми качествами. Новый Fortuner не стал исключением — авто прекрасно зарекомендовало себя на тест-драйвах по настоящему бездорожью, каким славится Россия. Технические характеристики Toyota Fortuner Масса Toyota Fortuner составляет 2 215 кг, клиренс равен 225 мм. Автомобиль оснащается дизельными рядными моторами на четыре цилиндра. Рабочий объем двигателя — 2 755 см.куб. Мощность — 177 л.с. Поклонники бензиновых моторов могут остановить свой выбор на версии с бензиновым атмосферником, объем которого составляет 2.7 литра, а мощность 163 л. с. Комплектуется двумя типами КП — шестиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом».

Длина автомобиля составляет 4 795 мм (на 45 мм меньше, чем у «старшего брата» Land Cruiser Prado), ширина достигает 1 855 мм, а в высоту Fortuner «дорос» до 1 835 мм. Отличается внедорожник и вместительным багажником на 650 литров, а если убрать последний ряд сидений, количество свободного пространства значительно возрастает. Новый Toyota Fortuner комплектуется шестиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Колесная база составляет 2 745 мм. Построена новая модель на платформе пикапа Hilux.

Кузов Экстерьер не представляет собой ничего эксклюзивного и оригинального. Это добротный, в меру современный внедорожник, который имеет достаточно внушительный вид — спокойные тона цветового решения, в меру брутальная радиаторная решетка, «решительная» носовая часть и аккуратная объемная корма. Но без излишеств и «блестящей мишуры» в виде подсветок, многочисленных хромированных деталей и прочего в том же духе.

Автомобили, предназначенные для российского рынка, окрашиваются более качественной и стойкой к погодным воздействиям и механическим повреждением эмалью. А хромированные детали изготавливаются таким образом, чтобы выдержать низкие температуры отечественных зим. Запасное колесо разместилось под днищем. Салон Около водителя предусмотрено место для мобильного телефона, также имеется подстаканник (всего их восемь), небольшой бардачок между передними сидениями, который легко открывается и закрывается, что делает процесс складирования мелочей легким и удобным. Есть разделитель между передними сидениями, который не позволяет коленям водителя и пассажира соприкасаться.

Сидения первого ряда мягкие сами по себе, однако обтянуты плотной устойчивой к истиранию и разрыву кожей. Само сидение комфортное, подголовник мягкий, имеет сферическую форму. Места достаточно, чтобы и водитель и пассажир среднего телосложения чувствовали себя просторно, а те, у кого телосложение более крупное — комфортно. Сборка салона нареканий не вызывает — никаких сомнительно держащихся деталей, которые дребезжали бы при езде по бездорожью. Также нет и излишнего «блеска» — простое, строгое и добротное оформление салона, как того и требует рабочее назначение внедорожника. Материал обивки высокого качества, хотя и не отличается излишней дороговизной.

Большое внимание разработчики уделили заднему ряду сидений. Пассажиры могут себя не только ощущать комфортно на удобных креслах, но и достаточно свободно — место в Toyota Fortuner не экономили за счет пассажиров, причем как задних, так передних. Сидения второго ряда могут подниматься и опускаться на 20-30%. Автомобиль рассчитан на 7 посадочных мест, но третий ряд сидений можно убрать вовсе, оставив в гараже. Тогда сзади освободится место для перевозки грузов, что по достоинству оценят любители активного отдыха — можно без труда транспортировать рыболовные снасти, некрупную надувную лодку, походный инвентарь.

Внутренняя часть дверей обита пластиковыми элементами, но и сам материал и сборка достаточно качественные, по словам людей, проводивших тест-драйвы, чтобы не вызывать никаких претензий. Важным моментом является то, что разложив задние сидения, можно не просто поспать в пути, но и спокойно переночевать в машине. Что еще раз подтверждает тот факт, что Toyota Fortuner полностью соответствует своему назначению — эксплуатация в условиях бездорожья, для длительных путешествий, активного отдыха не природе и т. д.

Тест-драйв На дороге автомобиль ведет себя, как и положено добротному внедорожнику — «вразвалочку» и уверенно. Не стоит ждать от Toyota Fortuner каких-то драйверских гоночных эффектов — авто хорошо разгоняется примерно до 140 км/ч, а вот дальше уже труднее. Впрочем, вряд ли кто-то будет покупать автомобиль такого типа для того, чтобы гонять по трассе.

Благодаря высокой посадке, водителю открывается идеальный обзор — препятствия исчезают с поля зрения, только когда авто приближается к ним примерно на метр-полтора. Хорошо видна вся дорога, обочины, участки по бокам автомобиля. Это очень важно для парковки в городских условиях, когда сложно найти свободное место и трудно вклиниться между двумя автомобилями, не задев их. Паркуясь на Toyota Fortuner, можно отслеживать весть процесс, не рискуя кого-то поцарапать или помять.

Что удивительно для автомобиля такого типа, так это почти идеальная амортизация. Машина проезжает неровности дороги, ямы, ухабы, «лежачих полицейских» и другие «раздражители», практически не доставляя водителю и пассажирам неудобств. В салоне стандартные неровности дорожного полотна не ощущаются, так что комфорт никто не отменял. Шумоизоляция на среднем уровне — звуки снаружи вполне различимы, особенно при мокрой дождливой или снежной погоде. Однако это вполне терпимо — разговаривать или слушать радио постороннее шумовое сопровождение не мешает.

Что касается проходимости, то Toyota Fortuner полностью оправдывает свое звание внедорожника. Авто выходит с честью практически из любых передряг, причем в буквальном смысле. Скользкая грязь, лужи, ледяная корка на дороге или брод — Fortuner преодолевает их уверенно и с минимальным ущербом. Основная заслуга в этом надежного дизельного двигателя, который вытаскивает внедорожник из грязи и воды с завидным упорством. Не стоит забывать также о том, что новая Toyota Fortuner — это рамный внедорожник, а, следовательно, его надежность в любых ситуациях и долговечность на порядок выше.

Стоит обратить внимание и на шины. Тест-драйв по бездорожью с участием специальных шин с ярковыраженным рельефом протектора и мощными зацепами по бокам показал положительные результаты в условиях скользкой грязи, глубоких луж и «ребристой» подмерзшей лесной дороги. Сухой остаток Конечно, не все так идеально. Это все же «рабочая лошадка», и акцент разработчики делали именно на способность преодолевать препятствия. Машина не так комфортна, как хотелось бы, при сильных неровностях дороги чувствуется отдача в салон, руль не слишком чутко реагирует на манипуляции и прочее в том же духе. Но зато проходимость не вызывает никаких проблем и критики.

Поэтому если вам нужен действительно внедорожник, который пройдет грязь и ямы проселочных дорог и будет чувствовать себя уверенно на городских улицах, то Toyota Fortuner — именно то, что нужно. Тем более, что версия для российского рынка имеет некоторые отличия от автомобилей, поставляемых в другие страны, — Fortuner адаптировали специально для отечественных реалий, что, к слову, удалось на ура.

Продажи Toyota Fortuner начались осенью 2017 года, хотя дебют второго поколения внедорожника состоялся еще в 2015 году. До России автомобиль добрался лишь недавно. В реализацию модель поступила с ценником, который стартует с 2 миллионов рублей.