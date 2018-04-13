Цены Genesis G70 в России: в «базе» — дороже BMW 3 Series

На российский рынок выходит «младший» седан принадлежащей компании Hyundai премиум-бренда Genesis.

В нашей стране «четырехдверка» G70 представлена только с полным приводом HTRAC с электронноуправляемой муфтой, подающей крутящий момент на передние колеса, и бензиновой «турбочетверкой» G4KL-5 объемом 2,0 литра, которая сочетается с восьмиступенчатым «автоматом». У двигателя два варианта мощности — 197 л.с. (353 Нм) или 247 л.с. (353 Нм). Таким же мотором оснащается и соплатформенный Genesis G70 лифтбек Kia Stinger , правда, для «пятидверки» предусмотрен только самый мощный вариант. У обоих «корейцев» — передняя подвеска McPherson, задняя многорычажка и электроусилитель на рулевой рейке. Динамические характеристики российской версии «семидесятого» не раскрыты. Kia Stinger с 247-сильным мотором наберет первую «сотню» за 6 секунд, максимальная скорость — 240 км/ч.

Седан G70 доступен в пяти комплектациях: Premier, Elegance, Advance, Sport и Supreme. Цена новинки лежит в диапазоне от 1 949 000 до 2 959 000 рублей. Главным конкурентом «семидесятого» в Genesis считают BMW 3 Series. Базовый «немец» стоит дешевле — 1 890 000 рублей, однако за эту сумму покупателю предложат версию 318i с мотором 1.5 (136 л.с.) и задним приводом. Полноприводная же «трешка» 320i xDrive (2.0, 184 л.с.) обойдется уже в 2 270 000 рублей — на 321 000 рублей дороже «корейца».

Цены и комплектации Genesis G70 Комплектация

2.0 T-GDI (197 л.с.),

8АКП, 4WD 2.0 T-GDI (247 л.с.),

8АКП, 4WD Premier

1 949 000 рублей

Elegance

1 999 000 рублей

Advance

2 249 000 рублей

2 399 000 рублей

Supreme

2 709 000 рублей

2 959 000 рублей

Sport

2 899 000 рублей

В списке стандартного оборудования G70 значатся: светодиодные ДХО, 18-дюймовые диски, передние и боковые «эйрбэги», шторки безопасности, коленная подушка безопасности водителя, система помощи при трогании на подъеме, кнопка запуска двигателя, система активного шумоподавления, передние и задние датчики парковки, двухзонный климат-контроль, подрулевые переключатели передач АКП, круиз-контроль с управлением на руле, подогрев передних кресел.

В комплектации Elegance появляются светодиодные фары и задние фонари, отделка салона натуральной кожей. Для G70 Advance предусмотрены навигатор, система поворотного света головных фар, подогрев рулевого колеса и задних сидений, электромеханический стояночный тормоз, системы мониторинга «слепых» зон, предупреждения о боковом трафике и о трафике при смене полосы, беспроводная зарядка для смартфонов.

Топовому G70 Supreme положены электронно-управляемая адаптивная подвеска, 19-дюймовые диски, шины Michelin Pilot Sport 4, аудиосистема Lexicon, отделка сидений кожей Nappa, а потолка — замшей, декоративные алюминиевые вставки в салоне, вентиляция передних кресел, электропривод рулевой колонки, проекционный дисплей, интеллектуальный круиз-контроль, системы автоматического торможения, переключения света фар и удержания в полосе движения, камеры кругового обзора.

Genesis G70 Sport от прочих версий отличается декором, наличием тормозов Brembo и металлических накладок на педалях.

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По материалам: www.kolesa.ru