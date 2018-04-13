Тест-драйв Nissan X-Trail: Кроссоверная радость

Полноразмерный кроссовер от Nissan обновился. И уже нашей хорошей традицией стала проверка «Икса» снежным штормом и не самыми ровными дорогами. С поставленной задачей рестайлинговый вариант справился лучше, чем его предшественник. Почему так?

Дизельный Nissan X-Trail с автоматической коробкой в Украине продается только в переднеприводном варианте. На нем-то мы и отправились к западной границе Украины под аккомпанемент вторящих одно и тоже радиостанций: «По возможности не пользуйтесь личным транспортом и не выезжайте на загородные трассы». Но у нас была важная миссия, и дорога только вперед.

Весь V эмоциях

Новая решетка радиатора — самая заметная деталь обновившегося экстерьера. Она получила собственное название V-motion и стала шире, а также прибавила в хроме. В центре расположился крупный логотип бренда, скрытый за странной на первый взгляд поликарбонатной панелью. Потом выяснилось: за нерельефной эмблемой скрывается радар, отвечающий за активный круиз-контроль и систему автоматической остановки перед препятствием. Отмечу, что даже в сильно загрязненном виде радар работает четко и не теряет видимости.

Передняя оптика слегка усложнившейся формы теперь в топовых комплектациях полностью светодиодная, с автоматическим режимом. Хорошо настроенный луч грамотно вырезает темноту впереди машины. Хоть фары уже не ксеноновые, они по-прежнему снабжены омывателями. Последние, кстати, автоматически активируются при долгом использовании «омывайки» лобового стекла, или отдельной клавишей.

Адаптивная система освещения теперь может заглядывать в повороты интеллектуально — в зависимости от скорости при повороте руля на один и тот же угол световой луч отклоняется по-разному. Противотуманки и передний бампер также стали более выразительными.

Максимальную комплектацию Tekna внешне можно отличить по хромированным молдингам на дверях, а также блестящим акцентам спереди и сзади.

Тонированная задняя оптика (частично светодиодная) прекрасно контрастирует с новым ярким оранжевым цветом кузова. Заметно, что новый тон покупателям пришелся по вкусу. Из личных наблюдений: около половины всех рестайлинговых «Иксов», встреченных за неделю теста, как раз такого цвета. В крыше прописался большой панорамный люк, который можно зафиксировать в нескольких положениях. Эффектная вещь — со стеклянным потолком восприятие мире совсем иное!

Контролировать ситуацию вокруг авто поможет система кругового мониторинга, которая состоит из четырех камер и датчиков парктроника. Параметры геометрической проходимости не изменились, клиренс в 210 мм и приличные углы съезда/въезда остались на месте.

Важней всего…

Да, да, именно о погоде в салоне и хочется говорить, вспоминая о новых опциях внутри машины. Так, рулевое колесо X-Trail получило обогрев обода. Кроме этой теплой опции, руль получил и новую форму, немного срезанную в нижнем секторе. Более удобные комбинации кнопок уже встречались на некоторых европейских моделях компании, но на украинском рынке они впервые. Комбинация приборов получила более информативный 5-дюймовый цветной экран, на который выводятся данные борткомпьютера и статуса работы систем безопасности. Мило, что при активированной системе «Старт-стоп» на мониторчик выводится цифра сохраненного и не выработанного объема газа СО2 в килограммах.

Слева от руля собрались основные сервисные кнопки.

Салон изменился незначительно, самое заметное изменение на торпедо — это руль.

Цветной дисплей научился показывать больше полезной информации.

Водительское кресло снабжено электроприводами, а вот памяти положений нет. Диапазон регулировки поясничного упора непривычно большой, под любой профиль спины. Больше комфорта получили и ноги передних седоков. Так, мое правое (и левое пассажира) колено теперь упирается не в твердый пластик центрального тоннеля, а в мягкую кожаную «подушку». Получил подогрев и задний ряд кресел, что очень помогало в весенний 10-градусный мороз.

Вместо блока управления полным приводом — подстаканник для эспрессо, рядом кнопки всевозможных подогревов.

Правда, как раз пассажирам галерки к кнопке управления добраться будет трудновато, она расположена спереди на центральном тоннеле. Диапазон продольной регулировки заднего дивана превышает 30 см, и это приличное расстояние. За счет него можно и объем багажника увеличить, и пассажирское место сохранить. Угол наклона спинки также можно менять, существует несколько предустановленных положений.

В топовой комплектации кроссовер оснащается удобными анатомическими креслами.

Продольная регулировка и регулировка спинки по углу имеют очень широкие диапазоны.

Мультимедийная система «Ниссана» получила более строгую графику меню, лучшую отзывчивость голосового ассистента. 7-дюймовый сенсорный дисплей остался прежним. Как и меньший кроссовер Qashqai, герой нашего теста получил специально разработанную аудиосистему Bose, которая состоит из восьми динамиков (в том числе сразу двух сабвуферов). 8-канальный усилитель разместили спереди, под креслом пассажира.

Соцсети поселились уже в автомобиле.

Система кругового обзора выводится на автоматически, или отдельной кнопкой.

Крышка багажного отсека теперь может открываться и по взмаху ноги под бампером. Сам багажник за счет иной компоновки увеличился на 15 литров, теперь он готов принять 565 литров грузов. Если сложить спинки второго ряда, то получим ровное пространство объемом 1996 литров. Промежуточных значений можно достигать, частично складывая спинки, или двигая задний ряд на салазках.

Сняв фальшпол, можно увеличить объем багажника.

В запаску спрятали сабвуфер.

Вариативность

Техническая сторона Nissan X-Trail изменилась не очень существенно. На тестовом автомобиле установлен тот же 1,6-литровый дизельный двигатель мощностью 130 л. с., что и на дорестайлинговой машине, с которой мы изучали заброшенные замки. С ним характер обновленного автомобиля остался прежним — надежным и понятным.

С двумя людьми в салоне, сквозь последнюю пургу прошедшей зимы и с регулярными торможениями из-за неважных дорог бортовой компьютер показал расход в 4,6 литра на 100 км. Эта цифра полностью совпадает с официально заявленным значением. Уверен, что летом наш аппетит был бы ниже. В городе машина укладывается в 6,5-7 литров на «сотню». Максимальный крутящий момент в 320 Нм здесь обеспечивает достойную динамику разгона, но с приближением скорости к 90-100 км/ч напор заметно спадает. Ожидается, что в ближайшем будущем в Украине будет доступен и 177-сильный дизель объемом 2,0 литра.

Тяга на переднюю ось передается через бесступенчатый вариатор Xtronic. Он имеет 6 виртуальных передач, которые можно менять в ручном режиме. Модульная платформа CMF со стойками спереди и многорычажной подвеской сзади была комфортной, и осталась таковой. Ходовая энергоемка и даже в наших условиях труднопробиваемая. Мелкие стыки отзываются в салоне из-за 18-дюймовых колесных дисков, другие препятствия автомобиль практически игнорирует.

Когда в середине марта за ночь выпало 20-25 сантиметров снега, и нам предстояло на машине ехать через полстраны, мы было даже думали отменять наш трип. Но выехав на пробную поездку, поняли, что даже с передним приводом машина ведет себя на снегу очень уверенно, благодаря весу и клиренсу продавливает снег до асфальта, не садясь при том «на брюхо». Умная работа ESP позволяла на подъемах добавлять газ и с легкой пробуксовкой выезжать ходом, электроника не «душила» мотор и колеса.

Помогали в ограниченную видимость и системы активной безопасности. Так, система экстренного торможения перед препятствием теперь видит и пешеходов. За время теста она как минимум один раз уберегла нас от аварии, притормозив перед пытающимся резко перестроиться в наш ряд драйвером. При движении задним ходом пара радаров следит за препятствиями и в случае приближающейся опасности может даже полностью остановить кроссовер. Работу этой системы мы уже изучали на автомобиле Infiniti QX60 , тогда она нам тоже понравилась. Система распознавания дорожных знаков работает четко, читая не только высоко расположенные согласно ГОСТу указатели, но и временные знаки у самой поверхности дороги.

К вершине?

Будучи самым продаваемым кроссовером в мире, Nissan X-Trail (с его братом-близнецом Rogue) завоевывает активную аудиторию, которая любит путешествовать на своей машине. Наш тест показал, что обновленный автомобиль не просто улучшил свои потребительские качества, но и приобрел новые. Среди которых — новые системы безопасности, приятные опции в салоне. И как оказалось, полный привод вовсе не обязателен: просто нужно понимать, какие приключения вам ближе — откровенно загородные, или просто дальнобойные. X-Trail готов к любым.