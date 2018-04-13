Lincoln заинтересовался кроссоверами-купе

Кроссоверы-купе ворвались в этот мир более 10 лет назад, когда баварский автогигант BMW представил первооткрывателя этой ниши — BMW X6 . Новинка всколыхнула устоявшиеся воды и все новые компании обращали свое внимание на имиджевую нишу. Так появился Mercedes GLE Coupe и, к примеру, Volkswagen Atlas Cross Sport.

Очередным брендом, который выпустит свой непрактичный и стильный SUV, похоже, станет Lincoln — по последним данным от Reuters , компания готовит «маленький кроссовер в стиле купе». Модель станет одной из пяти новинок, чье производство будет локализовано в Китае. По плану Lincoln, кросс-купе должен встать на конвейер в 2022 году.

Американская марка уже успела официально заявить, что к концу 2019 года наладит в КНР производство совершенно новой модели кроссовера, и это, по всей видимости, будет Lincoln Aviator (на фото). Далее локализация доберется до Nautilus, а следом собирать в Китае начнут сменщиков MKC и MKZ. Все эти автомобили получат гибридные силовые установки, чтобы соответствовать ужесточающимся китайским экологическим стандартам.

Если верить сообщениям инсайдеров Reuters, намерение Lincoln начать производство в Поднебесной означает большие перемены для компании. В настоящее время все 40 000 экспортируемых в Китай Линкольнов производятся в США. После того, как будет запущен локальный конвейер, автомобили бренда, сошедшие с него, не будут облагаться 25% импортной пошлиной, а значит, продажи должны взлететь.

Пятая модель — кроссовер-купе — также имеет большое значение для экспансии в Поднебесной, поскольку премиальные вседорожники в спортивном кузове там в большом почете.